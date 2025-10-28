¡De la cárcel a predicador! Exfutbolista del Barcelona sorprende con nueva faceta: "Yo hice un pacto"

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un cambio de 180 grados en su vida. Un exfutbolista brasileño que formó parte del FC Barcelona, tras su absolución judicial, reapareció en una iglesia evangelista, donde afirma haber hecho "un pacto con Dios" y dedicar su vida a predicar la fe y la redención personal.

Nueva vida del exjugador tras salir de prisión

El exjugador del FC Barcelona y de la Selección de Brasil, Dani Alves, fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el mes de marzo del delito de presunta agresión sexual a una mujer en un recinto bailable de la ciudad catalana, que le llevó a estar en la cárcel más de un año.

Tras ser liberado de Brians 2 por "no existir pruebas concluyentes sobre los hechos" y pese a que el caso tuvo gran repercusión mediática debido a que inicialmente se le había impuesto una condena de más de cuatro años y llevaba una vida alejada de los medios y del fútbol profesional, fue captado en una nueva faceta, que dejó a más de uno de los fanáticos del balompié impactado.

El exjugador de 42 años de edad fue captado en una iglesia de Girona, España, ejerciendo como predicador. Vestido de negro, se aprecia cómo se dirige a un grupo de feligreses para dar testimonio de su fe y un sermón delante de los feligreses y del pastor Jimmy Martín. Durante su discurso, se definió como "discípulo de Cristo Jesús" y explicó a los fieles que hizo "un pacto con Dios" durante su paso por la cárcel.

"Hay que tomar en serio las cosas de Dios y hay que tener fe, yo soy la prueba de eso. Lo que Dios promete, lo cumple. Yo hice un pacto con él. En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero, en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia para el camino y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos", expresó el expelotero.

La conversión de Dani Alves, exfutbolista brasileño

Con las manos en alto entre los asistentes, interpretando canciones religiosas y tomando el micrófono para compartir su testimonio personal, Dani Alves, siguió con su predicamento y aprovechó en añadir una petición íntima realizada durante su reclusión: "Te voy a servir, pero cuida de mi casa, cuida los corazones de esas personas que no me abandonarán".

Pese a las escenas difundidas en redes sociales, hay quienes no creen en el cambio repentino del exfutbolista, quien estuvo investigado por un serio delito. Algunos tildan como "falso" su nueva faceta para tratar de dejar atrás su escándalo.

