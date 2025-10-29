Rutas de Lima califica de "ilegal" la orden del PJ que suspende peajes de V.E.S. y Punta Negra

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Rutas de Lima (RDL) emitió un comunicado indicando como "ilegal" la disposición del Poder Judicial tras declarar fundado en parte la demanda de hábeas corpus a favor de la Municipalidad de Santa María del Mar.

RDL califica orden como "ilegal"

La decisión del PJ dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac ordenó que RDL suspensa el cobro de peajes en las unidades de Villa El Salvador y Punta Negra hasta que se cumplan ciertas condiciones para efectuar nuevamente el cobro.

" A través de la referida resolución, el Poder Judicial, en una nueva medida ilegal, arbitraria, abusiva y en violación de las obligaciones internacionales del Estado Peruano, ordena a Rutas de Lima (RDL) suspender el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra en el tramo Panamericana Sur de la Concesión", indica el comunicado.

La decisión adoptada por el Poder Judicial recae en que el Juzgado actúa como juez constitucional para garantizar el derecho al libre tránsito y ordena que la concesionaria se abstenga a realizar el cobro bajo apercibimiento de multa en caso no se cumpla con la disposición.

RDl indica que esta decisión se "enmarca dentro de la campaña de hostilidad sin precedentes que sufre la empresa, liderada por la Municipalidad de Lima y en la que han participado diversas entidades del Estado contra RDL y sus inversionistas", señalan.

RDL cumplirá orden del PJ

Finalmente, el comunicado expuesto por Rutas de Lima indica que sí acatarán la orden impuesta por el PJ a pesar de no estar conformes con la decisión.

"Pese a rechazar categóricamente esta arbitraria decisión, RDL ha dado inmediato cumplimiento a la misma y suspendido el cobro de los peajes en el tramo Panamericana Sur en resguardo de nuestros trabajadores y usuarios y en aras de evitar cualquier tipo de agitación social", indicó.

Además, indicó que con esta decisión de la justicia peruana, "la empresa se reserva todos sus derecho frente a los actos del Estado peruano que han desencadenado la destrucción de su inversión".

Anteriormente, RDL también acató la orden del Tribunal Constitucional en marzo de 2024 donde también se suspendió el cobro del peaje en el tramo de Puente Piedra. La decisión del máximo intérprete de la Constitución baso su decisión en la falta de rutas alternativas al pago del peaje, obligando a los usuarios a transitar necesariamente por la vía mencionada.

