"Las muertes continúan": CONET Perú se suma al paro de transportistas del 4 de noviembre

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, Julio Rau Rau, indicó que su gremio se sumará al paro de motores para el 4 de noviembre. No obstante, remarcó que no participarán de ninguna marcha.

Presentes en el paro de motores

En primer lugar, Rau Rau señaló que "las empresas de transporte de Lima y Callao han creado prácticamente un nuevo escenario". "En este momento se han conformado en cuatro conos: cono norte, cono sur, cono este, cono oeste y Callao", manifestó.

En tal sentido, explicó que la razón de esta decisión radica en que estas entidades han visualizado que aquellas "gremios que han estado gestionando no han estado dando lo adecuado".

"A raíz de estas muertes com ha pasado el día 24 y 28 de octubre, que hay dos conductores que han sido asesinados. Nosotros venimos trabajando ya esta organización nueva prácticamente con los cuatro conos. La intención nuestra es apagar los motores, no salir a ninguna marcha porque se genera y se filtran consecuencias violentas que lo vemos permanentemente en diversas marchas", explicó el presidente de la CONET Perú.

Rechazan manifestaciones

Bajo esa premisa, subrayó que "rechazan y que no participan" en los tipos de manifestaciones anteriormente citadas. Además, señaló que una de las medidas que se adoptó data del 10 de abril del presente año: paro total en Lima y Callao.

Adicionalmente, refirió que la segunda iniciativa fue la que se suscitó el pasado 6 de octubre, en el que levantaron su voz de protesta y le han expresado al Gobierno su sentir ante la ola de criminalidad que ha cobrado varias vidas en el sector de transporte.

"Las muertes continúan. Prácticamente en el país quiero decirle con toda fuerza que a uno le indigna es que en el Perú existe pena de muerte y el Estado no dice nada, la Fiscalía de la Nación normal, el Poder Judicial, capturan bandas, delincuentes, como vemos en diferentes medios de comunicación con armas y los van liberando", aseveró Rau Rau.

