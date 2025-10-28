Figura de Alianza Lima expresa su deseo de quedarse por una temporada más: "No me quiero ir"

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A pocas jornadas de acabar el Torneo Clausura, Alianza Lima se encuentra enfocado en alcanzar el segundo objetivo trazado en la temporada tras no alcanzar el título de la Liga 1 que se quedó en manos del compadre.

Tal como se ha dicho desde adentro del club íntimo, la premisa es quedarse con el segundo lugar de la tabla acumulada y clasificar de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Jugador de Alianza expresa su deseo de quedarse en el 2026

Pero a la par de los encuentros que aún queda pendientes en el torneo local, la directiva de Alianza Lima ya viene trabajando en lo que será la conformación del plantel para el 2026 donde buscarán mejorar lo hecho durante esta actual campaña.

Para comenzar, la continuidad de los extranjeros será evaluada por lo que de momento Eryc Castillo, Fernando Gaibor y Guillermo Viscarra seguirán en el club. Ahora, el lateral Guillermo Enrique se pronunció tras una nuevo entrenamiento en Lurín y expresó sus ganas de permanecer en tienda victoriana por una semana más.

El futbolista pertenece a Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina y su continuidad solo se daría si Alianza Lima compra el pase. Por ello, su situación está más que complicada ya que su rendimiento dejó mucho que desear en los últimos encuentros donde los dirigidos por Gorosito quedaron fuera de la pelea por la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

Guillermo Enrique: "Ojalá me pueda quedar en Alianza Lima. Tengo ganas de quedarme pero son semanas complicadas porque no me quiero ir. Siempre voy a estar agradecido al profe y a su CT. Ellos me han salvado de cosas importantes" pic.twitter.com/B7anlZ88Hz — Marcello Merizalde (@CHELONETA10) October 28, 2025

"Ojalá me pueda quedar en Alianza Lima. Tengo ganas de quedarme pero son semanas complicadas porque no me quiero ir. Siempre voy a estar agradecido al profe y a su comando técnico. Ellos me han salvado de cosas importantes", indicó a los medios.

Alianza va por Paolo Reyna

Otra información que se conoció respecto a los fichajes blanquiazules para la siguiente temporada fue el posible interés por Paolo Reyna. El lateral no goza de la continuidad esperada en Universitario por lo que el equipo victoriano ya se habría contactado con su entorno para iniciar negociaciones.

Eso sí, la operación será más que difícil ya que el futbolista tiene contrato por 2 años más con la 'U'. Además, la institución dirigida por Franco Velazco tiene como política no reforzar a rivales directos dentro del torneo local.

"Entiendo que Alianza no le parecería una mala opción la posible llegada de Paolo Reyna, la salida va a ser complicada, no sé si la 'U' quiera liberarlo y dejarlo ir para un clásico rival, como era la política de Ferrari, Alianza lo ve como una posible opción, ha mostrado un cierto interés por Paolo Reyna de Universitario de Deportes", reveló el periodista Mauricio Loret de Mola.

De esta manera, Guillermo Enrique, lateral de Alianza Lima, manifestó su deseo de quedarse en tienda blanquiazul pese a que su contrato se vence en diciembre.