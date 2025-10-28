Paolo Guerrero quiere retirarse como campeón: 'Depredador' renovará un año más con Alianza Lima

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En su segunda temporada en La Victoria, Paolo Guerrero ha tenido que sufrir ver a Universitario de Deportes coronarse en la Liga1. Por tal motivo, el 'Depredador' extenderá su contrato con Alianza Lima por un años más y buscará salir campeón nacional por primera vez con el club en el cual se formó y se considera hincha.

Ampliación se anunciará pronto

Según el periodista Gerson Cuba, el '34' blanquiazul ya firmó la extensión de su vínculo con los 'blanquiazules' y en la próximas semanas se hará oficial. Esto le permitirá al atacante de 41 años tentar una vez más el título que ha sido esquivo desde el 2023.

"Todo cerrado. Paolo Guerrero renovó contrato con Alianza Lima por un año más. El anuncio se estaría dando en las próximas semanas", informó el comunicador en sus redes sociales.

Esto cumpliría el anunció público que realizó el 'Depredador' semanas atrás: "Mi idea es jugar todo el 2026 y después decirle adiós al fútbol. Esa es la idea". A pesar de que las lesiones lo han acompañado en la campaña actual, la directiva habría decidido darle su respaldo y apostar por colaborar un año más.

Desde su arribo a La Victoria a mediados del 2024, tras desvincularse del Club César Vallejo, ha marcado 17 goles en la Liga1, Copa Libertadores y Sudamericana. En ese tiempo se ha perdido 11 compromisos por las diversas lesiones que ha sufrido.

Alianza Lima pugna por ser Perú 2

Tras quedar sin opciones de ganar el título en este curso, a los 'íntimos' solo les queda el premio consuelo de acabar en el segundo lugar de la clasificación y acceder de forma directa a fase de grupos de la Libertadores 2026. De momento es tercero en la tabla acumulada con 61 puntos, a dos de Cusco FC que además, tendrá un partido más.

Esto debido a que al estar desafiliado Deportivo Binacional, a los victorianos solo le queda por jugar de local ante Melgar y UTC. Por el lado de los cusqueños, visitarán a Alianza Universidad en la fecha 17, serán locales en la siguiente frente a Sport Boys y cerrarán el Torneo Clausura a domicilio ante Sport Huancayo.

