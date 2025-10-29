¿Jorge Fossati se va de Universitario? Esta fue la contundente respuesta de Álvaro Barco

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a coronarse tricampeón del fútbol peruano, Jorge Fossati desató miles de críticas en redes sociales luego de poner en duda su continuidad al frente de la dirección técnica de Universitario.

Estas declaraciones las dio al llegar al aeropuerto Jorge Chávez y ser consultado sobre su futuro cercano. Fue ahí cuando el 'Nonno' aseguró que hay cosas que conversar con la actual directiva de Franco Velazco y hasta aseguró que se tomará un tiempo para analizar sus posibilidades.

"Esta es una administración nueva, con algunos nombres conocidos, pero nueva al fin. Creo que lo más saludable es que ambas partes se tomen un tiempo para pensar qué quieren hacer de aquí al futuro", indicó.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre Jorge Fossati?

Luego de estas declaraciones que frenaron las celebraciones del tricampeonato, el gerente deportivo de Universitario, Álvaro Barco, fue consultado sobre el tema y dejó una contundente respuesta.

A propósito de lo dicho por Jorfe Fossati, el dirigente dejó en claro que no habría duda alguna en su continuidad ya que cuenta con un año más de contrato por lo que lo tienen en cuenta para la próxima temporada. Eso sí, señaló que al final del torneo se analizarán todos los detalles respecto al primer equipo.

''Ya lo he comentado, Jorge tiene contrato, más oficial no puede ser. La 'U' respeta siempre los contratos, pero veremos a fin de año qué es lo que vamos a hacer con el equipo. Igual siempre lo he dicho, el equipo está prácticamente armado, la mayoría tiene contrato renovado, así que vamos con todo para el próximo año'', señaló.

Universitario ganó el segundo tricampeonato de su historia.

Horacio Calcaterra renueva con Universitario

A propósito de los fichajes y renovaciones, luego del encuentro en Tarma se conoció que uno de los elementos principales de esta temporada habría llegado a un acuerdo con la directiva para extender el vínculo contractual de Horacio Calcaterra hasta finales del 2026.

Pese a que en la segunda parte del año no logró consolidarse como titular por las lesiones, el experimentado mediocampista ha sabido aportar su granito de arena cada vez que le tocó entrar por lo que ahora permanecerá en tienda crema por un año más.

"Horacio Calcaterra renueva con Universitario de Deportes por una temporada más. El volante consiguió su séptimo título en el fútbol peruano", indicó el periodista Gustavo Peralta en redes sociales.

De esta manera, Álvaro Barco aseguró que Jorge Fossati cuenta con contrato por una temporada más por lo que aseguró su presencia al frente de la conducción técnica de Universitario.