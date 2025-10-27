Jorge Fossati pide calma y reflexión sobre su futuro en Universitario, tras exitosa final de temporada

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 27/10/2025
Jorge Fossati fue claro y sereno tras el último triunfo de Universitario. El entrenador subrayó la necesidad de cerrar la temporada con seriedad y compromiso, evitando distracciones sobre su futuro o el de los jugadores.
El estratega reconoció que terminar la temporada casi dos meses antes es una situación particular que permite "pensar con tiempo" en lo que viene. "Con este triunfo se consigue algo importante, porque se termina casi dos meses antes", expresó.
Fossati enfatizó que no es momento de hablar de salidas o renovaciones, sino de mantener el enfoque en el último compromiso del año. "Ahora hay que pensar en el próximo partido, tomarlo con seriedad. No digo que sea el más importante del año, pero sí que hay que tomarlo en serio", afirmó con convicción.
Una mirada hacia el 2026
El técnico uruguayo también fue consultado sobre el futuro inmediato del club y su posible permanencia. Sin embargo, evitó dar una respuesta definitiva y pidió tiempo para reflexionar.
"Después veremos qué hacer en el 2026", señaló, dejando entrever que las decisiones llegarán más adelante.
Con su habitual tono prudente, Fossati insistió en que no corresponde hablar de nombres o decisiones personales en este momento.
"Manejar situaciones de me quedo, me voy, se queda, se va, me parece que no es lo que corresponde", explicó, dejando claro que cualquier anuncio deberá esperar.
El entrenador destacó la importancia de terminar bien la campaña antes de pensar en el futuro. "Hay tiempo de pensar", reiteró, remarcando que la prioridad es cerrar la temporada con profesionalismo y respeto por la camiseta.
Una nueva administración y decisiones por venir
Durante su mensaje, Fossati también se refirió a la situación institucional de Universitario. Reconoció que el club atraviesa una etapa de transición, con cambios en la dirigencia que podrían influir en las decisiones del cuerpo técnico.
"Esta es una administración nueva. Con viejos nombres tal vez, pero es una administración nueva", expresó.
Ante ello, el uruguayo consideró que lo más responsable es tomarse un tiempo para evaluar. "Estaría bien de nuestra parte darnos un tiempo y que cada uno vea lo que tiene que hacer en el futuro", afirmó, destacando la importancia del respeto mutuo entre las partes.
Finalmente, Fossati dejó claro que no se aferra a los contratos por obligación. "Yo quedarme porque tengo contrato, no lo hago en ningún lado. Cuando llegue el momento, habrá que pensar y ellos decidir qué quieren para el club y nosotros para nuestro futuro", concluyó.
Con estas palabras, el técnico Jorge Fossati marcó un cierre reflexivo a la temporada, apostando por la serenidad antes de tomar cualquier decisión sobre su continuidad en Universitario.