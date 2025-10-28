Alianza Lima busca romper el mercado para fichar a jugador tricampeón con Universitario

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese al tricampeonato obtenido por Universitario, Alianza Lima continúa enfocado en lo que será su objetivo de lograr el ansiado Perú 2 y clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2026.

De momento, los dirigidos por Néstor Gorosito se ubican en la segunda casilla de la tabla acumulada sobre Cusco FC, Melgar y Sporting Cristal. Sin embargo, esto no es suficiente para lograr su cometido ya que, de terminar el torneo hoy, tendrá que disputar dos encuentros, de ida y vuelta, para quedarse con esta posición.

Alianza Lima quiere dar el golpe en el mercado

Pero mientras el primer equipo de Alianza Lima sigue concentrado en sus encuentros futbolísticos pendientes, la directiva ya viene trabajando para reforzar el plantel pensando en la próxima temporada. Incluso, el equipo encabezado por Franco Navarro, se habría contactado con un elemento de Universitario para intentar su fichaje y reforzar la banda izquierda.

De acuerdo a la información difunda, la idea de la dirigencia es darle competencia a Miguel Trauco que durante esta temporada ha sido titular indiscutible por delante de Richi Lagos. Por ello, ya habría un primer contacto aunque la operación estaría complicada ya que el jugador tendría dos años más de contrato con su club.

"Entiendo que Alianza está buscando un lateral izquierdo, una variante para Trauco, que creo que es lógica, un suplente o un titular, Alianza le ha hecho conocer al menos al grupo del jugador que voy a mencionar que lo maneja, que le interesa, es de un club peruano, es su mejor amigo, obviamente la salida va a ser complicada porque tiene dos años de contrato", indicó Mauricio Loret de Mola en el podcast 'Desmarcados'.

Paolo Reyna habría sido contactado por Alianza Lima.

Paolo Reyna interesa en Alianza Lima

El hombre de prensa dejó en claro que el elemento es Paolo Reyna de Universitario. Sin embargo, también acotó que sería un fichaje más que complicado ya que la política de la 'U' es la de no reforzar a rivales directos, además de que tendría que ser de club a club lo que podría entrampar aún más el diálogo.

"Entiendo que Alianza no le parecería una mala opción la posible llegada de Paolo Reyna, la salida va a ser complicada, no sé si la 'U' quiera liberarlo y dejarlo ir para un clásico rival, como era la política de Ferrari, Alianza lo ve como una posible opción, ha mostrado un cierto interés por Paolo Reyna de Universitario de Deportes", añadió.

De esta manera, Alianza Lima estaría interesado en fichar a Paolo Reyna pese a tener contrato con Universitario por dos años más.