Paolo Guerrero rompe su silencio sobre renovación con Alianza Lima: "Es mi casa, mi vida, mi pasión"

Alianza Lima quiere dejar atrás el tricampeonato obtenido por el rival de toda la vida y meterse de lleno en lo que resta del Torneo Clausura. Sin el título de la Liga 1, los victorianos buscarán conseguir la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores por que de aquí en adelante deberán ganar todo los partidos que le quedan.

Pero mientras los dirigidos por Néstor Gorosito siguen enfocados en los encuentros pendientes, la directiva ya viene trabajando en lo que será el armado del plantel del 2026 donde buscarán recobrar el reinado a nivel local y mejorar la campaña hecha en la Copa Sudamericana.

Antes de conocer noticias sobre fichajes, la idea es cerrar las renovaciones y una de las más mentadas es la de Paolo Guerrero. De acuerdo a las últimas informaciones, Alianza Lima y el delantero de 41 años ya habrían llegado a un acuerdo para extender su vínculo contractual hasta el 2026.

Sobre este tema, el propio 'Depredador' se pronunció al salir de un nuevo entrenamiento con el primer equipo íntimo. De acuerdo a sus propias palabras, la extensión de contrato aún no se acordó señalando que recién al final del Torneo Clausura se sentarán a conversar y definir todo lo relacionado con su futuro, pero de paso aclaró el equipo victoriano es su vida.

"A final de temporada, después del campeonato, nos sentaremos a conversar. Primero el club, el equipo y que los resultados nos acompañen. Alianza Lima es mi casa, mi vida, mi pasión", indicó.

Guillermo Enrique también se quiere quedar

Otro que expresó su deseo de quedarse en Alianza Lima por una temporada más, fue el lateral Guillermo Enrique. El contrato del argentino vence en diciembre y la única chance de permanecer en La Victoria es que el club ejerza la opción de compra a Gimnasia y Esgrima de La Plata, dueño de su carta pase.

Sin embargo, las últimas informaciones señalan que esto no pasará por lo que el futbolista se despedirá a final de temporada. Pese a ello, aseguró que le gustaría mantenerse en tienda blanquiazul al sentirse como en casa.

"Ojalá me pueda quedar en Alianza Lima. Tengo ganas de quedarme pero son semanas complicadas porque no me quiero ir. Siempre voy a estar agradecido al profe y a su comando técnico. Ellos me han salvado de cosas importantes", expresó.

