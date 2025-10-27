Miguel Trauco reveló cómo vivió Alianza Lima el tricampeonato de la 'U': ¿Qué dijo el lateral izquierdo del cuadro blanquiazul?

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Miguel Trauco fue el reciente invitado del programa de YouTube 'Hazme el aguante' en el que se presentó junto a su actual pareja Mariela Arévalo. Ahí el actual jugador de Alianza Lima se pronunció sobre las críticas, la presión de vestir la camiseta blanquiazul y cómo vivió el cuadro íntimo el reciente tricampeonato de Universitario.

Así vivió Alianza Lima el tricampeonato de la 'U'

El último domingo 26 de octubre la 'U' se convirtió en el campeón nacional 2025 al voltear 2-1 a ADT, llevándose de esta forma el Torneo Clausura. Matías Di Benedetto emparejó la brega y su goleador Álex Valera le dio la victoria.

Con ello, el conjunto dirigido por Jorge Fossati logró su tercer título consecutivo, si bien no hubo ceremonia, los jugadores 'cremas' dieron la vuelta olímpica en medio de festejos, en el estadio Unión, en Tarma.

Al respecto, en diálogo con los conductores y exarqueros peruanos Diego Penny y José Carvallo, el lateral derecho reveló cómo vivió la interna blanquiazul el reciente tricampeonato de Universitario de Deportes.

Pese a que, el futbolista de 33 años hoy viste la camiseta del rival histórico de la 'U', no es ajeno a la realidad por lo que Carvallo le consultó cómo se vivió el buen momento de Universitario.

"Ya el hecho de saber que vas a juagr en un equipo grande sabes que la hinchada va a estar ahí exigiendo campeonatos y uno como jugador se prepara para eso, pero sabe también que en el fútbol se gana, pierde o empata. Comienzas el campeonato con la ilusión de querer salir campeón y en el transcurso del año se vienen dando circunstancias que por ahí te vas desviando de eso, pero intentas dar lo mejor", señaló.

Tenía miedo de vestir la blanquiazul

En otro momento de la entrevistal, el apodado 'Genio' fue sincero que tuvo temor por jugar en Alianza Lima debido al hinchaje que tiene por la 'U' alegando que no sabía cómo iban a reaccionar los hinchas tras su llegada.

"Tenía miedo porque todo el mundo sabe por el hinchaje jugué en la 'U' entonces tenía miedo de cómo me iban a recibir la gente aliancista. Estoy muy agradecido con toda la hinchada porque me han recibido muy bien los compañeros", sostuvo.

En conclusión, el actual lateral izquierdo de Alianza Lima, Miguel Trauco, fue el reciente invitado del programa de YouTube 'Hazme el aguante' en el que reveló cómo vivió la interna del cuadro íntimo, el reciente tricampeonato de Universitario de Deportes.