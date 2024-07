Aldo Corzo aclara su futuro en Universitario de Deportes: ¿Se va o se queda?

Universitario de Deportes está organizando una gran celebración por su centenario. El jueves 18 de julio, Jean Ferrari y Aldo Corzo, representantes del club, ofrecieron detalles sobre los preparativos para este evento significativo. Además, se discutió el futuro de 'El capitán del centenario' y sus aspiraciones de retirarse en el club.

El centenario de Universitario de Deportes será conmemorado con una serie de eventos destacados, resaltando la importancia de este aniversario para el club y sus hinchas.

La celebración contará con una serie de actividades y la presencia de invitados especiales para marcar este acontecimiento. Jean Ferrari y Aldo Corzo brindaron información sobre las festividades y el impacto que tendrá este aniversario para los 'merengues'.

En la conferencia de prensa, Aldo Corzo habló sobre su futuro en el club y la posibilidad de retirarse en Universitario de Deportes. 'El capitán del centenario' expresó su deseo de terminar su carrera en el equipo crema, aunque dejó claro que esto dependerá de su rendimiento.