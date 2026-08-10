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Presidenta de la Federación Noruega de Fútbol exige la renuncia de Gianni Infantino a la FIFA: "Por el bien del fútbol"

La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lisa Klaveness, exigió la renuncia de Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA. La autoridad consideró que se debería dar su dimisión "por el bien del fútbol".

Presidenta de la Federación Noruega de Fútbol exige la renuncia de Infantino
Presidenta de la Federación Noruega de Fútbol exige la renuncia de Infantino (Foto: Composición Exitosa)

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 10/08/2026

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Gianni Infantino atraviesa uno de los momentos más álgidos desde que asumió las riendas de la FIFA porque ha generado desazón en diversas federaciones de fútbol alrededor del mundo a raíz de la presentación del proyecto de privatizar el Mundial y vender participaciones, pese a ello se declinó ahora la presidenta de la Federación de Fútbol de Noruega salió al frente para solicitar su renuncia.

Noruega busca que Gianni Infantino renuncie a la FIFA

La crisis que atraviesa actualmente la FIFA sumó un nuevo capítulo luego de que la Federación de Noruega se pronunciara nuevamente en contra de Gianni Infantino y exigiera su salida inmediata de la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial.

Lisa Klaveness, presidenta de la Federación Noruega, cuestionó la reunión celebrada en Marruecos, donde la directiva de la FIFA respaldó a Infantino tras el fallido proyecto para vender una participación de los derechos comerciales de la Copa del Mundo.

Es así, que Lisa Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol (NFF) , dio a conocer que la entidad que lidera exige la dimisión de Gianni Infantino a la FIFA. Esta solicitud ocurre pese a que declinó el proyecto con el que el mandamás del máximo ente rector del fútbol buscó privatizar el Mundial.

"No cuenta con la confianza institucional necesaria para dirigir la FIFA de forma estable en los tiempos que corren. Para Gianni Infantino no hay vuelta atrás". afirmó a los medios tras la reunión mensual de la junta directiva de la NFF.

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En esa línea, sostuvo que la cooperación internacional en el fútbol se encuentra en "una situación muy delicada", y que ahora mismo se necesita un motivo para se unan por lo que en la búsqueda de ello expresó que quiere pedirle al presidente de la FIFA "que dimita de inmediato".

Noruega espera que otros países se sumen a su pedido

Los noruegos esperan que otros países de la UEFA se sumen a su petición de que Infantino deje el cargo. "Veremos qué otros países terminan uniéndose, si es que esa pasa a ser la estrategia de la junta directiva de la UEFA; hablamos mucho con ellos, es algo que deben gestionar ellos y a quienes habría que preguntarles al respecto", señaló Klaveness.

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"No vamos a solicitar una reunión extraordinaria (de la junta de la UEFA); le pediremos que dimita en el marco de nuestro diálogo con la FIFA", sentenció la titular de la Federación Noruega de Fútbol (NFF).

Pese a que el proyecto con el que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, buscaba privatizar el Mundial y vender participaciones, declinó, la presidenta de la  Federación Noruega de Fútbol (NFF), Lisa Klaveness, ha exigido su renuncia.

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