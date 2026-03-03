Alianza Lima jugó un amistoso ante la Universidad César Vallejo y dejó un resultado que nadie esperaba

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima jugó un amistoso ante la Universidad César Vallejo este lunes 2 de marzo en Matute y dejó un resultado que nadie esperaba. El duelo, que sirvió como preparación para ambos equipos, terminó con victoria para los 'Poetas' y encendió la polémica e incertidumbre entre los hinchas blanquiazules.

Alianza pierde amistoso ante la UCV

El partido se disputó en Matute, a puertas cerradas y en horas de la mañana, como parte de la planificación deportiva de ambos clubes.

Pablo Guede y su comando técnico decidieron utilizar a los jugadores que no fueron titulares en el triunfo 1-0 frente a UTC el último sábado 28 de febrero en Cajamarca.

Según comentó el periodista Gerson Cuba, el encuentro se disputó en un formato especial: se jugaron dos tiempos de 30 minutos cada uno, con la intención de darle ritmo a todo el plantel.

En el marcador, la sorpresa fue total. Universidad César Vallejo se impuso por 2-1 sobre Alianza Lima, gracias a los goles de un viejo conocido de La Victoria, Osnar Noronha, y Sebastián Osorio, jugador que pertenece a Universitario de Deportes.

Para el cuadro íntimo, el único tanto fue convertido por Kevin Quevedo, quien apareció en el tramo final para descontar, aunque sin lograr cambiar el desenlace.

Más allá del marcador, el encuentro tuvo un objetivo claro. El amistoso sirvió como banco de pruebas para los futbolistas que vienen sumando menos minutos en la competencia oficial, especialmente del lado blanquiazul.

De acuerdo a la información brindada por la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa Hablemos de Max, el once que presentó Alianza Lima estuvo conformado por:

Ángel de la Cruz; Josué Estrada, Jhoao Velásquez, Jonathan García, Jean Pierre Archimbaud; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Kevin Quevedo; Federico Girotti y Paolo Guerrero.

Lo que viene para Alianza y UCV

¡La punta está en juego! Este lunes 9 de marzo, Alianza Lima saldrá a defender su liderato frente al Melgar de Juan Reynoso. El partido, válido por la fecha 6 del Apertura, es la prueba de fuego que los íntimos necesitan para demostrar que no están arriba por casualidad.

Por su parte, la Universidad César Vallejo continúa con su preparación para el inicio de la Liga 2, cuyo arranque todavía no tiene fecha confirmada, aunque todo apunta a que se daría en abril.

Así se conoció que Alianza Lima disputó un amistoso ante Universidad César Vallejo este lunes 2 de marzo, y que el duelo de preparación, jugado en Matute, terminó con el triunfo de los 'Poetas'.