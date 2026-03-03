Avión privado de Cristiano Ronaldo salió de Arabia Saudita: ¿El astro escapó del país? Esto dijo su club

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La escalada militar en Medio Oriente ha comenzado a impactar directamente en el mundo del deporte. El delantero portugués Cristiano Ronaldo, figura del Al Nassr de Arabia Saudita, se convirtió en protagonista de especulaciones luego de que su avión privado partiera rumbo a Madrid acompañado de su familia.

Diversos portales internacionales informaron que el astro habría abandonado el país, lo que generó incertidumbre sobre su continuidad en el fútbol árabe. La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales y medios deportivos, alimentando la idea de que Ronaldo podría haber decidido salir de Arabia Saudita ante el riesgo de ataques iraníes.

La situación se enmarca en un contexto de tensión regional, luego de que Irán lanzara misiles contra instalaciones estratégicas en Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos. El cierre parcial de aeropuertos y la alerta en varias ciudades han afectado la vida cotidiana de residentes y deportistas.

El club responde

En medio de las versiones sobre una supuesta "fuga" del portugués, Al Nassr difundió imágenes de Cristiano Ronaldo entrenando con el plantel, confirmando que el jugador sigue en Arabia Saudita. El club buscó así disipar rumores y reafirmar que el delantero continúa vinculado a la institución pese a la salida de su avión privado.

El conflicto también ha golpeado a atletas en países vecinos. El exfutbolista inglés Rio Ferdinand, residente en Dubái, relató su preocupación por los bombardeos en Emiratos Árabes Unidos.

"Da miedo oír misiles, aviones y grandes explosiones. Intentas explicarles a tus hijos lo que está pasando y mantener la calma", expresó.

Otras disciplinas afectadas por el conflicto

En el tenis, la Asociación de Tenis Masculino (ATP) confirmó que varios jugadores, incluido el ruso Daniil Medvedev, campeón del ATP 500 de Dubái, permanecen varados en hoteles tras el cierre del espacio aéreo. El organismo aseguró que mantiene contacto directo con los afectados y evalúa alternativas para que puedan viajar a tiempo al Masters 1000 de Indian Wells.

"La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, personal y personal del torneo son nuestra prioridad", señaló la ATP en un comunicado, añadiendo que los preparativos de viaje están sujetos a evaluación continua según las operaciones de las aerolíneas y las directrices oficiales.

La salida del avión privado de Cristiano Ronaldo generó dudas sobre su permanencia en Arabia Saudita, pero Al Nassr confirmó que el astro sigue entrenando con el equipo. El episodio refleja cómo la guerra en Medio Oriente afecta también al deporte, con atletas enfrentando incertidumbre, retrasos y miedo en la región.