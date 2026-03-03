Al Nassr de Cristiano Ronaldo vendría a Perú en su gira por Latinoamérica y ya tendría estadio definido

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La posibilidad de ver a Al Nassr de Cristiano Ronaldo en Perú dejó de ser solo un rumor de pasillo. De acuerdo a Gustavo Peralta, las conversaciones para que el equipo saudí incluya a Lima dentro de su gira por Latinoamérica en 2026 ya están bastante avanzadas y, para sorpresa de muchos, el estadio donde se jugaría el partido ya habría sido definido.

¿Cristiano Ronaldo en Lima?

Todo comenzó a moverse con fuerza en los últimos días, cuando el periodista Gustavo Peralta reveló que el empresario Andre Prada se encuentra muy cerca de cerrar un amistoso internacional con el equipo de 'CR7'.

🎙️ @Gustavo_p4: "La próxima semana Andre Prada está viajando a España para definir el partido de Barcelona en Lima y de Al Nassr sería entre agosto y septiembre y sería en el Monumental"



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/0EovWrybrd#HablemosDeMAX pic.twitter.com/YcwO5hvuiE — L1MAX (@L1MAX_) March 2, 2026

No es un nombre nuevo en este tipo de operaciones. Prada fue el encargado de traer en dos ocasiones al Inter Miami CF, equipo donde juega Lionel Messi, por lo que su experiencia en este tipo de negociaciones pesa, y bastante.

Durante la más reciente edición del programa Hablemos de Max, el comunicador contó que incluso conversó directamente con el CEO de la empresa Sound Music, quien le confirmó que el club de Arabia Saudita tiene en carpeta una gira por varios países de América Latina en el 2026.

Ahí vino el dato que más llamó la atención: "Nos dice que está bastante avanzado; en el sentido de que Al Nassr va a hacer una gira por Perú, Venezuela y El Salvador, que es el plan inicial. Sería entre agosto y septiembre. Es algo que se define en algunas semanas. La situación avanza y es muy posible que se realice", señaló Peralta.

Otro detalle que elevó aún más la expectativa fue el escenario que se perfila para albergar el partido. De acuerdo a lo revelado en el programa, el Estadio Monumental es la principal alternativa para recibir al conjunto de Cristiano Ronaldo.

Barcelona vendría este 2026

Pero Cristiano Ronaldo no sería la única gran estrella que podría pisar suelo limeño. El mismo Gustavo Peralta contó que Andre Prada también viene trabajando en un partido del FC Barcelona en Lima, donde podría llegar una de las joyas más mediáticas del momento: Lamine Yamal.

"Hablamos con Andre Prada hace una semana y nos contó los planes que tenía con Barcelona. La próxima semana Andre Prada está viajando a España para definir la fecha del partido con Barcelona en Lima", reveló Gustavo Peralta.

La fecha aún no está cerrada, pero el viaje a Europa servirá para terminar de cuadrar el calendario y los detalles finales del evento.

Así, la posible llegada de Al Nassr de Cristiano Ronaldo a Perú empieza a consolidarse como uno de los grandes eventos deportivos del 2026. Según Gustavo Peralta, la gira por Latinoamérica ya está encaminada, el partido en Lima se viene negociando desde hace semanas y el Estadio Monumental aparece como la principal sede para recibir al equipo saudí.