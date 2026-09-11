Héroe del 11-S: todo sobre el actor que regresó como bombero y trabajó cinco días en labores de búsqueda

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Steve Buscemi no solo estuvo relacionado con los bomberos antes de llegar a Hollywood. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el actor regresó a su antiguo cuartel de Nueva York, tomó parte de su equipo y acudió a la Zona Cero para colaborar con sus antiguos compañeros.

El regreso de Buscemi al FDNY

Buscemi había trabajado como bombero del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) entre 1980 y 1984, en la compañía Engine 55, ubicada en Little Italy. Años después dejó ese oficio para dedicarse a la actuación, pero mantuvo el vínculo con sus antiguos compañeros del servicio.

El 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas fueron atacadas y posteriormente colapsaron. Cinco integrantes de Engine 55 murieron durante los atentados. Al día siguiente, Buscemi volvió al cuartel con su antiguo equipo de protección y se trasladó hacia la zona afectada.

El actor volvió a la Zona Cero.

El actor llegó a la Zona Cero el 12 de septiembre y encontró allí a integrantes de su antigua compañía. Después de localizarlos, pidió participar en las labores que realizaban los bomberos y comenzó a trabajar junto a ellos en medio de los escombros.

Cinco días de trabajo en la Zona Cero

Buscemi permaneció aproximadamente cinco días en Ground Zero, donde realizó turnos de unas 12 horas. Las labores incluyeron retirar restos y participar en las tareas de búsqueda y recuperación desarrolladas después del derrumbe del World Trade Center.

El actor evitó entrevistas y fotografías mientras trabajaba en la zona. Su participación permaneció poco conocida durante años, hasta que posteriormente habló públicamente sobre aquellos días y explicó las consecuencias que tuvo aquella experiencia.

En 2021, Buscemi contó que después de regresar a su vida cotidiana experimentó depresión, ansiedad y estrés postraumático relacionados con lo ocurrido. También explicó que todavía podía sentirse afectado al hablar sobre los atentados y lo vivido junto a los bomberos.

Este 2026, cuando Estados Unidos conmemora los 25 años del 11-S, la historia vuelve a cobrar atención. Además, Buscemi participa actualmente en Firehouse Files, un podcast dedicado a las experiencias de bomberos y primeros respondedores, cuyo primer episodio estuvo centrado en el aniversario de los ataques. Según FireRescue1, el proyecto aborda también el trauma y las consecuencias que dejó aquella tragedia.

La historia de Steve Buscemi, los bomberos y el 11-S permanece vinculada a las labores realizadas después del ataque. Su regreso al FDNY, el trabajo durante cinco días en la Zona Cero y su posterior testimonio forman parte de los recuerdos asociados al 25.º aniversario de los atentados.