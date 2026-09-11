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Memoria entre escombros

Héroe del 11-S: todo sobre el actor que regresó como bombero y trabajó cinco días en labores de búsqueda

El artista y exbombero de Nueva York, regresó a su antiguo cuartel tras los atentados del 11-S y trabajó durante varios días en la Zona Cero. Su historia vuelve a recordarse en el 25º aniversario de los ataques.

El actor volvió como bombero.
El actor volvió como bombero. (Composición Exitosa)

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 11/09/2026

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Steve Buscemi no solo estuvo relacionado con los bomberos antes de llegar a Hollywood. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el actor regresó a su antiguo cuartel de Nueva York, tomó parte de su equipo y acudió a la Zona Cero para colaborar con sus antiguos compañeros.

El regreso de Buscemi al FDNY

Buscemi había trabajado como bombero del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) entre 1980 y 1984, en la compañía Engine 55, ubicada en Little Italy. Años después dejó ese oficio para dedicarse a la actuación, pero mantuvo el vínculo con sus antiguos compañeros del servicio.

El 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas fueron atacadas y posteriormente colapsaron. Cinco integrantes de Engine 55 murieron durante los atentados. Al día siguiente, Buscemi volvió al cuartel con su antiguo equipo de protección y se trasladó hacia la zona afectada.

El actor volvió a la Zona Cero.

El actor llegó a la Zona Cero el 12 de septiembre y encontró allí a integrantes de su antigua compañía. Después de localizarlos, pidió participar en las labores que realizaban los bomberos y comenzó a trabajar junto a ellos en medio de los escombros.

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Cinco días de trabajo en la Zona Cero

Buscemi permaneció aproximadamente cinco días en Ground Zero, donde realizó turnos de unas 12 horas. Las labores incluyeron retirar restos y participar en las tareas de búsqueda y recuperación desarrolladas después del derrumbe del World Trade Center.

El actor evitó entrevistas y fotografías mientras trabajaba en la zona. Su participación permaneció poco conocida durante años, hasta que posteriormente habló públicamente sobre aquellos días y explicó las consecuencias que tuvo aquella experiencia.

En 2021, Buscemi contó que después de regresar a su vida cotidiana experimentó depresión, ansiedad y estrés postraumático relacionados con lo ocurrido. También explicó que todavía podía sentirse afectado al hablar sobre los atentados y lo vivido junto a los bomberos.

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Este 2026, cuando Estados Unidos conmemora los 25 años del 11-S, la historia vuelve a cobrar atención. Además, Buscemi participa actualmente en Firehouse Files, un podcast dedicado a las experiencias de bomberos y primeros respondedores, cuyo primer episodio estuvo centrado en el aniversario de los ataques. Según FireRescue1, el proyecto aborda también el trauma y las consecuencias que dejó aquella tragedia.

La historia de Steve Buscemi, los bomberos y el 11-S permanece vinculada a las labores realizadas después del ataque. Su regreso al FDNY, el trabajo durante cinco días en la Zona Cero y su posterior testimonio forman parte de los recuerdos asociados al 25.º aniversario de los atentados.

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