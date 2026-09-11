El Salvador incrementará presupuesto para educación al 8% del PIB tras elogios de exministro peruano por mejoras en PISA

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes un histórico incremento en la inversión para el sector educativo, llevando el presupuesto al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a partir del próximo año 2027.

Este anuncio se da como respuesta directa a los recientes elogios vertidos por Jaime Saavedra, exministro de Educación peruano y actual director Global de Educación del Banco Mundial, quien resaltó los notables avances del país centroamericano en la reciente evaluación PISA 2025.

Exministro peruano elogió avance salvadoreño

Saavedra, a través de sus redes sociales, destacó que las evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el sistema educativo nacional salvadoreño, y específicamente en las primeras 171 escuelas bajo un programa de modernización, muestran resultados "muy positivos".

El experto internacional subrayó que estos datos demuestran que, incluso partiendo de niveles bajos, es posible mejorar la calidad educativa de manera acelerada.

A partir del próximo año, El Salvador invertirá el 8% del PIB en educación. https://t.co/Mw6G7EnYuI — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 11, 2026

Elogios a la mejora en ciencias y escuelas piloto

En la presentación oficial de los resultados en San Salvador, Tanja Vujičić, gerente del programa PISA for Schools de la OCDE, confirmó que El Salvador no solo mantuvo sino que mejoró sus resultados en ciencias, registrando además avances en lectura y matemáticas.

Vujičić resaltó que El Salvador es uno de los pocos países que presentó una evolución favorable en ciencias, contrastando con la tendencia a la baja observada globalmente en la prueba que examina a estudiantes de 15 años.

La representante de la OCDE también destacó el desempeño de las 171 escuelas salvadoreñas evaluadas bajo el modelo PISA for Schools, piloto en el que se aplicaron nuevas políticas y se entregaron dispositivos tecnológicos.

OCDE destacó el avance de El Salvador en materia educativa.

Según los datos expuestos, los estudiantes de estas instituciones lograron puntajes significativamente superiores al promedio nacional de El Salvador en lectura —casi 30 puntos más—, y también rindieron por encima en matemáticas y ciencias. Vujičić atribuyó estos logros a una combinación de inversión en infraestructura, uso pedagógico de dispositivos digitales y un fuerte apoyo docente.

El contraste con el retroceso educativo en Perú

Este hito en El Salvador marca un fuerte contraste con la situación educativa en otros países de la región, como Perú. Diversos reportes indican que, a pesar de los aumentos continuos en el presupuesto educativo peruano en la última década, el rendimiento de sus estudiantes en pruebas internacionales ha retrocedido, evidenciando una desconexión entre la mayor inversión y la calidad de los aprendizajes.

Así mientras Perú enfrenta una paradoja de presupuesto creciente sin mejoras, El Salvador, tras conseguir resultados positivos medidos por la OCDE, ha decidido duplicar su apuesta por el sector, elevando la inversión a un nivel comparable con el de países desarrollados, lo que plantea la necesidad de replantear la estrategia educativa para revertir estos resultados.