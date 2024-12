Christian Cueva, quien fuera el primer invitado en el podcast 'Deslengua2' de Exitosa, respondió sin rodeos a una pregunta que muchos hinchas blanquiazules se hacen: ¿Volvería al club de sus amores, Alianza Lima? En un tono claro y directo, el futbolista reveló sus pensamientos sobre un posible regreso a Matute.

La pregunta, lanzada sin rodeos, fue: "¿Regresarías a Alianza Lima? Es la pregunta que muchos hinchas se hacen". Christian Cueva no dudó en su respuesta. " Sí, claro. Yo siempre pienso en regresar al equipo que soy hincha ", comentó el volante, mostrando su cariño y fidelidad al club al que pertenece como hincha desde su infancia.

Cabe recordar que, en 2023, cuando su salida de Alianza Lima se oficializó, Christian Cueva dejó un mensaje cargado de controversia. En sus redes sociales, el futbolista expresó su descontento con los directivos del club y aseguró: " Me verán volver ".

En su mensaje, el futbolista también mencionó que "mis cosas no me las gané en una rifa" y criticó la actitud de algunos miembros del club: "Siempre agradecido contigo mi señor, yo sé que tú pones todo en su lugar pero por favor desaparece a todos esos payasos".

Diversas reacciones generó el episodio, especialmente en la hinchada, que celebró su salida debido a que no veían en él un aporte significativo al equipo.

En su paso por Alianza Lima, Christian Cueva no logró marcar goles y su único aporte fue una asistencia. Además, su ausencia en los partidos finales del Torneo Clausura 2023, donde el equipo blanquiazul perdió el título ante Universitario de Deportes, fue un tema que sumó críticas hacia su desempeño.

En otra ocasión, el futbolista había sido consultado sobre la posibilidad de jugar en Universitario de Deportes, su eterno rival, y la respuesta fue tajante.

"Todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza Lima. Particularmente, no estaría en Universitario. Ya la tuve en alguna oportunidad, pero no cambiaría esa decisión. Pienso que no y estoy seguro que no", expresó Christian Cueva.