Inudaciones afectan cultivos

¡Cultivos en riesgo! Alerta en Ica por DESBORDE de río Pisco: Agricultores preocupados

Ante el aumento del caudal del río Pisco, en el sector Cóndor, se produjo un peligroso desborde que afectó al menos 10 hectáreas de cultivos, que están en riesgo ante las lluvias intensas.

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 04/02/2026

En los últimos días, intensas lluvias torrenciales han afectado diversos sectores del territorio nacional, siendo uno de ellos la región Ica. Ante ello, el río Pisco aumentó su caudal y se desbordó en el sector Cóndor, generando graves pérdidas en cultivos.

Desborde del río Pisco genera graves pérdidas en cultivos

El desborde se produjo luego de que el afluente del río superara el caudal de 300 metros cúbicos por segundo. Según informó el presidente de la Junta de Usuarios de Pisco, Alfredo Valenzuela, se perdieron 800 hectáreas de cultivos.

Las afectaciones agrícolas abarcan labranzas de espárragos, sandía y otros, encontrándose en riesgo de perderse ante la inminente posibilidad de otro desborde.

"Hay aproximadamente 700 a 800 hectáreas de cultivos, como espárragos, sandias, entre otros cultivos, que pueden ser afectados por un nuevo desborde del río", aseveró.

Ante el riesgo, el agricultor exhortó a las autoridades del sector agricultura el envío de maquinaria pesada para encauzar el río y proteger los campos de cultivo. Recordó que, cuando anteriormente aumentó el caudal del río, el gobierno regional "se preocupó inmediatamente". 

Agricultores preocupados por riesgo de pérdida de cultivos en Pisco.
"Dijeron que iban a intervenir la zona, pero bajó el caudal y se olvidaron", indicó.

Según Valenzuela, los agricultores están preocupados por el aumento del caudal del río Pisco. Además, el desborde del afluente genera cuantiosas pérdidas económicas todos los años.

El presidente de la Junta de Usuarios de Pisco calificó de "inexplicable" que las autoridades, sabiendo que el este río "es caudaloso", no se ejecuten obras de contención definitivas.

En ese sentido, la alcaldesa del distrito de Túpac Amaru Inca, Fresia Silvia Choccña Sáchez, acudió al lugar e inspeccionó la ribera del río Pisco en el centro poblado Nuñez. Anunció que tomará las acciones necesarias para proteger los campos de cultivos.

