¡Cultivos en riesgo! Alerta en Ica por DESBORDE de río Pisco: Agricultores preocupados

En los últimos días, intensas lluvias torrenciales han afectado diversos sectores del territorio nacional, siendo uno de ellos la región Ica. Ante ello, el río Pisco aumentó su caudal y se desbordó en el sector Cóndor, generando graves pérdidas en cultivos.

El desborde se produjo luego de que el afluente del río superara el caudal de 300 metros cúbicos por segundo. Según informó el presidente de la Junta de Usuarios de Pisco, Alfredo Valenzuela, se perdieron 800 hectáreas de cultivos.

Las afectaciones agrícolas abarcan labranzas de espárragos, sandía y otros, encontrándose en riesgo de perderse ante la inminente posibilidad de otro desborde.

"Hay aproximadamente 700 a 800 hectáreas de cultivos, como espárragos, sandias, entre otros cultivos, que pueden ser afectados por un nuevo desborde del río", aseveró.

Ante el riesgo, el agricultor exhortó a las autoridades del sector agricultura el envío de maquinaria pesada para encauzar el río y proteger los campos de cultivo. Recordó que, cuando anteriormente aumentó el caudal del río, el gobierno regional "se preocupó inmediatamente".

"Dijeron que iban a intervenir la zona, pero bajó el caudal y se olvidaron", indicó.

Según Valenzuela, los agricultores están preocupados por el aumento del caudal del río Pisco. Además, el desborde del afluente genera cuantiosas pérdidas económicas todos los años.

El presidente de la Junta de Usuarios de Pisco calificó de "inexplicable" que las autoridades, sabiendo que el este río "es caudaloso", no se ejecuten obras de contención definitivas.

En ese sentido, la alcaldesa del distrito de Túpac Amaru Inca, Fresia Silvia Choccña Sáchez, acudió al lugar e inspeccionó la ribera del río Pisco en el centro poblado Nuñez. Anunció que tomará las acciones necesarias para proteger los campos de cultivos.

Grave desborde de río Garú ARRASTRA automóvil

Lluvias siguen sumando accidentes. En la madrugada del lunes, un vehículo fue brutalmente arrastrado por las aguas turbulantes del río Garú en provincia de Chanchamayo, en La Merced. Antes de que el auto cayera al torrente, los pasajeros lograron escapar.

El grave hecho ocurrió la madrugada de este lunes 2 de febrero, cuando un auto particular no resistió al aumento desproporcionado del caudal del afluente a causa de las intensas precipitaciones que vienen presentándose en la selva de Junín.

Según información preliminar, el conductor intentó cruzar el río que cubría la plataforma asfáltica pese a la fuerte corriente. Sin embargo, el movimiento provocó que su automóvil quedara atrapado en el cauce.