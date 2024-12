Y no es Miguel Araujo: Alianza Lima busca el fichaje de jugador peruano que milita en la MLS

El área deportiva de Alianza Lima sigue trabajando en la confección del plantel de la próxima temporada donde afrontarán la primera fase de la Copa Libertadores y la Liga 1 2025. Con la llegada de Néstor Gorosito, Franco Navarro ya viene coordinando con el entrenador argentino para sumar los posible refuerzos que arriben a La Victoria.

En medio de ello, en las últimas horas se conoció que los íntimos se habrían interesado en fichar a un integrante de la Selección Peruana que actualmente juega en la MLS de Estados Unidos.

A pesar de que en la zona defensiva parecen estar bien cubiertos con la presencia de cuatro buenos zagueros como Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Juan Pablo Freytes y Erick Noriega, ahora Alianza Lima estaría interesado en contar con los servicios de Luis Abram, actual jugador del Atlanta United.

Según el diario Depor, la dirigencia blanquiazul ya le habría hecho llegar una oferta formal para contar con él durante todo el 2025. Con 28 años, el exfutbolista de Sporting Cristal fue titular en su club llegando hasta las semifinales de la Conferencia Este de la competencia.

El desafío parecer complicado ya que el futbolista cuenta con contrato hasta finales del próximo año. Sin embargo, este cuenta con una cláusula de salida que el club victoriano podría pagar si las negociaciones van avanzando.

Luis Abram y la vez que le anotó a Brasil en un amistoso.

Respecto al entrenador Néstor Gorosito, Exitosa conversó con Diego Buonanotte, exjugador de Sporting Cristal, para conocer más detalles de la experiencia del técnico argentino ya que fue dirigido por él años atrás. Este llenó de elogios al estratega asegurando que suele ser muy cercano a sus futbolistas generando lazos y una mayor entrega.

"Él era muy cercano, de hecho puedo hablar de mi relación con él y era como un padre. Me trató siempre bien, con mucha calidad humana y eso a mi me gusta. Siempre hay que marcar un límite, pero me gusta que el técnico tenga esa cercanía porque yo considero que el jugador se va entregar un poco más cuando el técnico es una persona honesta, que te mira a los ojos y te va decir la verdad", precisó.