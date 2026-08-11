El papa León XIV envía mensaje a Colombia tras debastador terremoto de magnitud 7.4 en Chocó

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego del devastador terremoto de magnitud 7.4 registrado el último lunes, 10 de agosto, en Colombia y que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, ene l departamento del Chocó, el papa León XIV ha enviado un sentido mensaje al país.

El papa León afirma estar "vivamente apenado" por fuerte terremoto en Colombia

El Padre Santo expresó este martes su dolor por las víctimas y los daños causados por el terremoto que sacudió a Colombia y manifestó su gratitud a los equipos de socorro que trabajan en la atención de los damnificados.

Este mensaje fue enviado en nombre del sumo pontífice por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, mediante un telegrama dirigido al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Francisco Javier Múnera Correa.

En este documento, Robert Prevost aseguró estar "vivamente apenado" por la tragedia que afectó gravemente varias zonas del territorio colombiano entre los que se encuentran Quibdó, Cali, Pereira y Manizales, dejando más de 200 muertas y superando los mil heridos así como también gran cantidad de daños materiales.

Además, León XIV ofreció sus oraciones por el eterno descanso de aquellas personas que perdieron la vida y también rezó por la pronta recuperación de quienes resultaron afectados por el fuetre movimiento telúrico.

De igual manera, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo destacó la actividad que vienen realizando quienes integran los equipos de búsqueda, rescate y asistencia a las personas que resultaron damnificadas. Sobre estos últimos, refirió que les agradece por la atención brindada durante esta emergencia.

Estas palabras del papa León XIV se ha sumado a las muestras de apoyo y solidaridad que el país sudamericano ha recibido en medio de este movimiento telúrico que ha sido catalogado como el más devastador del presente siglo.

🔴🇨🇴El Papa León XIV expresa su cercanía y oraciones por Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.



El sumo pontífice dio sus condolencias en un telegrama dirigido al Presidente de la Conferncia Episcopal de Colombia Arzobispo Francisco Munera.... pic.twitter.com/HonEg4MrKH — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 11, 2026

Nuevo sismo se registró en Chocó

La mañana de hoy, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en punto a 14 kilómetros del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, de magnitud 3.8 en la escala de Richter.

Vale señalar que, esta nueva actividad sísmica se suscita en medio de que socorristas y voluntarios se encuentran trabajando contra el reloj para poder buscar sobrevivientes.

Es así que, un día después del devastador terremoto que azotó Colombia y que tuvo como epicentro al municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, el papa León XIV envió un mensaje al país sudamericano expresando que está "vivamente apenado" por lo ocurrido.