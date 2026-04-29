Ministerio de Economía transfiere S/516 millones a municipios por cumplimiento de programa de incentivos

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Economía

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/516 millones a favor de diversos municipios por haber cumplido con metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), así como con la asignación del Bono Adicional por Cumplimiento.

La transferencia económica ha sido dispuesta mediante el Decreto Supremo N°071-2026-EF, publicada este miércoles 29 de abril en el diario oficial El Peruano. El dispositivo legal cuenta con las firmas del presidente de la República, José María Balcázar, y el titular del MEF, Rodolfo Acuña.

MEF transfiere S/516 millones a municipios

Según detalla el documento, la transferencia de partidas en el presupuesto público para el año fiscal 2026 se ha brindado a diversos gobiernos locales por su cumplimiento de metas del tramo III correspondiente al año 2024 y aquellas del 2025 del PI, incluyendo la asignación económica adicional referida.

La normativa establece que los titulares de los pliegos habilitados en la transferencia de partidas aprueban la desagregación de los recursos autorizados en un plazo de cinco días calendario desde la vigencia del dispositivo legal. Asimismo, se precisa que dicho presupuesto no puede ser destinado a fines distintos para los cuales son transferidos, bajo responsabilidad legal.

En los considerandos de la norma se explica además que el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal es una herramienta de estímulos presupuestario cuyo objetivo es promover la mejora de la calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades en todo el territorio nacional.

El PI entró en operatividad en el año 2010. Sus metas son formuladas por diversas entidades públicas del Gobierno Central y tienen como objetivo impulsar determinados resultados cuyos logros requieren un trabajo articulado con las municipalidades.

Petroperú solicita 2 mil millones de dólares

El titular de Petroperú, Roger Arévalo, indicó que la empresa requiere actualmente de un financiamiento superior a los 2.000 millones de dólares para garantizar su operatividad y que el país no se vea más afectado por un desabastecimiento de combustible.

El pedido concreto, precisó, consiste en la obtención de créditos provenientes de capital privado, descartando que se trate de un financiamiento directo del Tesoro Público. "No lo paga el Estado, lo paga la misma operación de Petroperú", dijo Arévalo tras salir de su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso.