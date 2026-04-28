Descomunales rescates a Petroperú reflejan un mal manejo de la empresa estatal, advierte economista

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Economía

La situación de Petroperú continúa generando preocupación en el ámbito económico y político. A pesar de los múltiples rescates financieros aprobados por el Gobierno, la empresa estatal sigue solicitando montos millonarios para sostener sus operaciones.

El economista Elmer Cuba, en diálogo con Exitosa, calificó como insólito el nivel de mal manejo que ha tenido la compañía, señalando que el déficit acumulado alcanza proporciones macroeconómicas y compromete recursos públicos de manera descomunal.

Rescates recientes

A mediados de marzo, el Ejecutivo aprobó un nuevo rescate de 500 millones de soles (aproximadamente 145,8 millones de dólares) para aliviar la situación de Petroperú. Apenas semanas después, se autorizó otro desembolso de 23 millones de soles destinado a sostener la operación de gas en el sur del país.

Sin embargo, lejos de estabilizarse, la empresa volvió a solicitar un financiamiento de 2.000 millones de dólares, argumentando que necesita abastecer de combustible ante la crisis energética internacional. Para Cuba, estos pedidos reflejan una gestión deficiente que no logra corregir el rumbo de la compañía.

Petrolera estatal volvió a pedir otros USD 2 mil millones.

Elmer Cuba sostuvo que sería más eficiente permitir que un privado importe directamente el petróleo ya refinado y lo comercialice en el país, evitando así más maniobras que amplifiquen la crisis y termine afectando a los usuarios.

"Mejor sería darle a un privado que importe directamente [el petróleo] ya refinado y venda. Es insólito que una empresa sea tan mal manejada, con un forado de tamaño macroeconómico y que hoy en día, después de varios rescates, ayudas y cambios, sigan exigiendo un monto exorbitante, estamos hablando de un 0,7% del PBI, es descomunal".

Privatización y política

La posibilidad de privatizar Petroperú ha sido mencionada como una alternativa, aunque genera dudas sobre si alguna empresa privada querría asumir el riesgo de adquirir una compañía prácticamente quebrada. Consultado sobre las propuestas de los candidatos con mayor opción de pasar a segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, Cuba se mostró escéptico.

Señaló que ninguno aborda directamente el tema, pues está politizado y la población suele preferir que la empresa siga siendo estatal. Para el economista, esa percepción es errónea, ya que no existe diferencia sustancial entre una refinería privada y una estatal en términos de eficiencia.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el economista Elmer Cuba, se refirió a la situación de Petroperú y el mal manejo que ha tenido, lo que le resulta insólito. Agregó que a pesar de varios rescates que solicitó y le aprobaron, sigue pidiendo un monto... pic.twitter.com/VrAUA7ZYON — Exitosa Noticias (@exitosape) April 29, 2026

Cuba recordó que Petroperú fue mal manejada durante el gobierno de Pedro Castillo y que desde entonces no ha logrado ser rentable. "Todos los peruanos estamos pagando las pérdidas", afirmó, subrayando que los impuestos terminan sosteniendo a una empresa que, en lugar de aportar utilidades al fisco, le resta recursos.

Para el especialista, se trata de una estrategia "perversa": mantener con dinero público a una compañía que debería ser estratégica, pero que se ha convertido en un lastre financiero. La discusión sobre el futuro de Petroperú se perfila, ahora, como un tema clave en el debate económico y político del país de cara a la elección del próximo gobierno.