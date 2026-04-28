Petroperú reitera que requiere 2 mil millones de dólares para garantizar su operatividad

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Economía

El presidente de Petroperú, Roger Arévalo, reiteró ante la prensa que su organización necesitará un apoyo de dos mil millones de dólares para que el país no se vea más afectado por un desabastecimiento de combustible en los próximos días.

Petroperú solicita fuerte suma de dinero

En declaraciones a la prensa tras salir de su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, el titular de Petroperú indicó que la empresa requiere actualmente de un financiamiento superior a los 2.000 millones de dólares para garantizar su operatividad.

Según precisó, el pedido concreto consiste en la obtención de créditos provenientes de capital privado, descartando que se trate de un financiamiento directo del Tesoro Público. "No lo paga el Estado, lo paga la misma operación de Petroperú que es rentable por sí misma", dijo.

"El pedido puntual es que se apoye con créditos de capital privado. Ya lo sabe el Ejecutivo, que es más de 2.000 millones de dólares. El público sabe que el gobierno es responsable y lo va a hacer", señaló con seguridad.

Asimismo, el titular del directorio de Petroperú se mostró confiado en el que Ejecutivo apruebe el pedido y emita el decreto de urgencia que permita lograr contar con todos los recursos necesario.

Cabe destacar que el requerimiento de Petroperú se da en medio de la tensión geopolítica en el estrecho de Ormuz, en Irán, que es un punto importante para el suministro de crudo en todo el mundo.

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Roger Arévalo, presidente de Petroperú: El pedido puntual es que se apoye con créditos de capital privado. Ya lo sabe el Ejecutivo, que es más de 2.000 millones de dólares. El público sabe que el gobierno es responsable y lo va a hacer



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¿Por qué Petroperú se encuentra en crisis?

Petroperú, la empresa estatal más grande del Perú, enfrenta una crisis estructural profunda caracterizada principalmente por una situación financiera crítica y un endeudamiento masivo.

Su principal problema radica en el altísimo costo de la construcción de la Nueva Refinería de Talara, un proyecto cuya inversión se disparó hasta superar los 5 mil millones, financiados en su mayoría mediante emisión de préstamos.

Sumado a ello, la compañía ha registrado una fuerte caída en su participación en el mercado de combustibles en los últimos años. Según el portal especializado Rumbo Minero, esta caída se pasó de 49% en 2015 a aproximadamente 25% en 2026.

Este año, el Gobierno aprobó un nuevo aporte de capital de S/ 500 millones, que se suma a millonarios salvatajes anteriores, desviando recursos públicos que podrían destinarse a sectores sociales urgentes.

En este contexto, el presidente de Petroperú, Roger Arévalo, reiteró que el Ejecutivo conoce de su situación crítica por lo que requiere un apoyo de 2 mil millones de dólares.