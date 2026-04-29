Concierto de Shakira en Copacabana promete superar en impacto económico al de Madonna y Lady Gaga

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Tras anunciarse el concierto gratuito ofrecido por la cantante colombiana Shakira, las expectativas que rodean el evento masivo sigue aumentando, al punto de estimar el impacto económico que traería este show a toda la población brasilera.

Luego del exitoso tour "Las mujeres ya no lloran", la artista de la música colombiana generará ingresos de 800 millones de reales, es decir, aproximadamente unos 160 millones de dólares.

Se estima que superará a cantantes como Madonna y Lady Gaga

Según los últimos datos divulgados este miércoles por fuentes oficiales de Brasil, el concierto de Shakira del próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, tendrá un impacto económico superior al de las presentaciones de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

Asimismo, el concierto de la barranquillera generará ingresos de 800 millones de reales, es decir, unos 160 millones de dólares, 40 veces el valor invertido por la municipalidad, de acuerdo a Eduardo Cavalieri, alcalde de Río de Janeiro.

Esta cifra superaría los 469 millones de reales o los 95 millones de dólares que se recaudaron en el concierto de Madonna y los 592 millones de reales, que al cambio suman 120 millones de dólares que ingresaron para el país tras el show de la cantante estadounidense Lady Gaga.

Inversión que retornará multiplicada

Incluso, para hacer posible esta actividad, la municipalidad ha invertido unos 20 millones de reales o 4 millones de dólares. Teniendo en cuenta este dato, podría tener un retorno que sería 40 veces superior para la economía local.

Dicho impacto en el país va a generar la demanda de diversos servicios como la hotelería, la gastronomía y el comercio, según lo declarado por el alcalde de Río de Janeiro.

Además, en cuanto a el número de asistentes, el evento tendrá una participación estimada de 2 millones de personas que verán el show de Shakira. En ese sentido, en comparación del show de Madonna que tuvo 1,6 millones y Lady Gaga, 2,1 millones.

Según el estudio de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y la oficina de turismo de Río de Janeiro, un total de 278 mil de los asistentes serán turistas nacionales, 32 mil serán extranjeros y 1,7 millones de espectadores serán residentes de Río y de su área.

En total, el gasto se engloba en alrededor de 776,2 millones de reales o unos 158 millones de dólares y este despliegue promete ser un evento que romperá esquemas económicos en favor del país y sus habitantes.