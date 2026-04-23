Ahora Nación exige apartar a Mayor PNP de investigación sobre la ONPE por presuntos vínculos con Patricia Benavides

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El partido Ahora Nación solicitó formalmente el apartamiento del Mayor PNP Jorge Rodríguez Menacho de las investigaciones contra la ONPE por presuntas irregularidades electorales. La agrupación política cuestiona la imparcialidad del oficial debido a sus supuestos vínculos con redes de corrupción judicial.

Existirían vínculos entre Rodríguez Menacho y la fiscal.

Vínculos con Patricia Benavides y riesgo de parcialidad

Según el documento presentado ante la Fiscalía, la idoneidad del Mayor Rodríguez Menacho está en entredicho por sus antecedentes y conexiones con el entorno de la exfiscal Patricia Benavides. Se le atribuyen presuntas actuaciones para interferir en investigaciones y manipular informes policiales para favorecer intereses particulares.

"Se disponga el apartamiento inmediato del Mayor PNP Jorge Rodríguez Menacho de toda actuación investigativa en el presente caso", explica el documento.

La defensa de la voluntad popular sostiene que la participación de este efectivo en un caso de alta sensibilidad política genera una duda razonable. El texto advierte que su permanencia compromete la apariencia de imparcialidad necesaria en un proceso penal serio y transparente para el país.

Según el escrito de López Chau, el oficial habría omitido actas de comunicaciones clave y coordinado acciones con personajes investigados por organización criminal. Estas conductas generan un riesgo de ocultamiento de pruebas y afectan directamente la integridad de los elementos de convicción recaudados.

Filtración de información y uso político de la justicia

Según la denuncia de López Chau, se han detectado graves filtraciones de información reservada a medios de comunicación antes de ejecutarse las diligencias oficiales. Esta situación evidencia una ruptura del deber de reserva que afectaría directamente la legalidad de las actuaciones fiscales actuales.

"Se ordene la exclusión de la DIRCOCOR PNP de la conducción de la investigación, en atención al riesgo estructural de afectación a la imparcialidad", exige el documento.

La difusión anticipada de pedidos de detención contra funcionarios electorales en programas televisivos compromete seriamente la eficacia operativa de la justicia. El documento señala que este escenario de "lawfare" busca construir narrativas que justifiquen la anulación de los resultados electorales.

Esta cercanía entre mandos policiales y figuras políticas que cuestionan el proceso electoral refuerza la necesidad de un cambio de jurisdicción. La denuncia sostiene que la estructura jerárquica de la DIRCOCOR no ofrece las garantías mínimas de independencia y control fiscal.

Finalmente, el partido exige que el Ministerio Público asuma el control directo en sede fiscal para evitar que la policía sea utilizada con fines de incidencia política. Es urgente que el Mayor PNP sea apartado para garantizar que la investigación contra la ONPE sea técnica y totalmente objetiva.