Elecciones 2026: Ahora Nación rechaza narrativa de fraude y arremete contra el fujimorismo

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El partido Ahora Nación, liderado por el académico Alfonso López-Chau, marcó una postura firme a la crisis política tras los recientes comicios generales. A través de un comunicado en sus redes sociales, el partido rechazó las acusaciones de fraude y ratificó su compromiso con la institucionalidad del sistema electoral.

Esto se da en un momento de tensión política en el país, donde algunos sectores fueron cuestionando la trasparencia del proceso electoral del 12 de abril. La organización política enfatizó que no existe una salida viable a la crisis sin confrontar directamente al fujimorismo.

Según el documento oficial, la prioridad actual debe ser la defensa de los organismos electorales como la ONPE y el JNE. Para partirlo, estas instituciones representan los pilares fundamentales que sostienen la democracia frente a intentos de desestabilización política.

Rechazo a sectores de ultraderecha

En el comunicado, el partido de López-Chau sostuve que las acusaciones de irregularidades son un intento de fraude orquestado por sectores radicales. La agrupación aseguró que estas narrativas solo buscan desconocer la voluntad popular expresada en las urnas por los peruanos.

A través del mensaje, se explica que la organización se distancia de los sectores acusados como "el fujimorismo y sus satélites". A través de esta afirmación, el líder de Ahora Nación se aleja de las figuras políticas que han llamado a movilizaciones para desconocer los resultados actuales.

"Rechazamos categóricamente el intento de fraude orquestado por sectores de la ultraderecha", anunciaron en su comunicado.

Asimismo, el partido político reafirmó su posición respecto a la independencia de los poderes del Estado. Considerando que la crisis actual requiere un respaldo inquebrantable al sistema vigente, evitando que intereses particulares afecten la transparencia del conteo de votos a nivel nacional.

Críticas al fujimorismo y satélites

El pronunciamiento también dedica un espacio importante a cuestionar la trayectoria de Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori. Según el partido, es necesario combatir la cultura política que este sector representa para lograr un verdadero avance democrático en el territorio peruano.

Al respecto, la misiva de Ahora Nación señala con firmeza: "No hay salida a la crisis actual sin combatir de raíz la cultura del fujimorismo". Esta postura sugiere que el partido mantendrá una línea opositora clara frente a cualquier alianza ligada a dicha agrupación política.

Para finalizar, el movimiento de López-Chau hace un llamado a la ciudadanía para mantener la vigilancia democrática. Insisten en que la defensa de los votos es esencial para evitar que la narrativa de fraude electoral y el fujimorismo debiliten las instituciones públicas.