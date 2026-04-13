Chiclayo: Ciudadano denuncia suplantación de identidad en colegio de Pomalca tras descubrir que votaron por él

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el distrito de Pomalca, un elector vivió momentos de tensión al descubrir que su derecho al sufragio fue vulnerado por un desconocido. El ciudadano Danilo Dávila Oblitas acudió a su mesa de votación en la institución educativa María de Lourdes, pero no pudo cumplir con su deber civil. Al llegar al aula asignada, los miembros de mesa le impidieron el ingreso porque su espacio en el padrón electoral ya figuraba con firma y huella.

El afectado manifestó su sorpresa ante la falta de seguridad en el control de identidad, ya que él portaba su documento original en todo momento. Al notar que las autoridades de la ONPE presentes no le brindaban una solución inmediata, decidió acudir a la comisaría del sector para formalizar la denuncia. Este caso de suplantación de identidad ha generado gran preocupación entre los vecinos de la provincia de Chiclayo durante este proceso.

Irregularidades en la mesa de sufragio

Según relató el agraviado ante las cámaras de Exitosa, se sintió desprotegido al ver que su identidad fue utilizada ilegalmente por un tercero desde temprano. "Me doy con la ingrata sorpresa de que ya habían votado por mí, me habían suplantado", explicó Dávila tras intentar sufragar sin éxito. Él asegura que llegó al centro educativo alrededor de las diez de la mañana, pero le indicaron que su voto ya se había registrado previamente.

Ante la negativa de los funcionarios para anular el registro fraudulento, el ciudadano solicitó la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público para iniciar las investigaciones. "Me habían suplantado mi identidad para que otra persona vote con mis datos", añadió con evidente molestia por el error administrativo. El personal del JNE tomó nota del incidente, pero la investigación ahora se encuentra en una instancia penal.

Pedido de justicia y revisión de cámaras

Para esclarecer cómo se permitió este suceso, el denunciante exigió que el director del plantel facilite las grabaciones de videovigilancia de los pabellones internos. Con estas pruebas, se busca determinar quién es el individuo que burló la vigilancia de los miembros de mesa y de los personeros presentes. Es fundamental hallar al responsable para evitar que estas prácticas delictivas se repitan y afecten la transparencia de los resultados finales.

Las autoridades policiales ya han derivado el caso a la fiscalía de turno para que se proceda conforme a la ley vigente sobre delitos electorales. Por ahora, el ciudadano espera que la ONPE emita un descargo oficial sobre las fallas en la verificación del DNI durante la jornada.