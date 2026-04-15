Tiroteo en colegio de Turquía dejó al menos 9 fallecidos y 13 heridos: Así ocurrió el fatal hecho

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fatal hecho se ha registrado en las inmediaciones de un colegio localizado al sureste de Turquía, donde un tiroteo ha dejado como saldo al menos nueve personas fallecieron y otras 13 resultaron heridas. Este es el segundo hecho de este tipo que sucede en menos de 24 horas.

Fatídico tiroteo en escuela turca

En Turquía, un alumno de 14 años habría desatado el terror y pánico al iniciar un tiroteo en las inmediaciones de un centro educativo localizado en la ciudad de Kharamanmaras, al sureste del país.

El lamentable suceso acabó con la vida de al menos nueve personas, entre ellos un total de ocho alumnos, seis de ellos en situación crítica y la persona restante sería un docente de la escuela. Además, el atacante, también alumno, se ha quitado la vida, de acuerdo a las autoridades.

Cabe señalar que, se trata del segundo incidetente de este tipo que ocurre en la nación europea en menos de 24 horas. El adolescente llevó varias armas de fuego a la institución educativa en su mochila este miércoles por la mañana y abrió fuego de forma intempestiva en dos aulas, de acuerdo a lo informado por el gobernador provincial, Mükerrem Unlüer.

En tal sentido, la autoridad turca precisó que el atacante era estudiante de segundo de secundaria, que se dirigió a estudiantes de quinto grado, que están entre los 10 y 11 años, llevando a cabo el ataque con cinco pistolas y siete cargadores.

Trascendió que las armas utlizadas por el agresor pertenecerían a su padre Uguar Mersinli, un exoficial de la Policía, quien tras el atentado procedió a ser detenido, de acuerdo a diversos medios de comunicación locales.

Autoridades anuncian investigación sobre tiroteo en colegio

Ante el atentado armado suscitado en la escuela, el ministro de Justicia turco, Akin Gurlek, anunció una investigación para esclarecer los hechos. En tanto, el titular de la cartera del Interior, Mustafa Ciftci y el ministro de Educación Nacional, Yusuf Tekin, emprendieron un viaje a Kharamanmaras.

Por su parte, Gurlek dijo que se ha emitido una prohibición de publicación que exige a las organizaciones de prensa "respeten la confidencialidad de la investigación".

Como vemos, un hecho fatal ha sucedido al sureste de Turquía, en la provincia de Kharamanmaras, donde un alumno desató un tiroteo que dejó como saldo al menos nueve fallecidos y 13 heridos. El adolescente llevó armas de fuego en su mochila, según lo informado por el gobernador provincial.