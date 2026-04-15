Volcán Sabancaya registra nueva explosión con dispersión de cenizas: Autoridades reportan los distritos en alerta

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reportó este miércoles 15 de abril una nueva explosión con dispersión de cenizas del volcán Sabancaya, región Arequipa, como parte de su nivel de alerta naranja decretado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Como se recuerda, desde enero último se vienen registrando columnas de cenizas por encima de los 3 400 metros de altura, con dispersión hacia los distritos y centros poblados aledaños, de acuerdo con la dirección del viento, sin que ello represente una variación significativa en la actividad del volcán.

Detalles de la nueva actividad volcánica

Según lo reportado por el COEN, la explosión con dispersión de cenizas se registró a las 10:15 a. m., las cuales van hacia los distritos de Chivay, Coporaque, Yanque, Achoma e Ichupampa, y centros poblados; así como, a estancias y zonas de pastoreo.

En ese sentido, el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL-IGP) informó que el pronóstico de dispersión de cenizas se mantiene vigente para las próximas horas en los lugares en mención, además del sector sureste del volcán.

📢 Volcán #Sabancaya (Arequipa) registró esta mañana una explosión con dispersión de cenizas que van en dirección al sector noreste, este y sureste hacia los distritos de #Chivay, Coporaque, Yanque, Achoma e Ichupampa y centros poblados, según informó el @igp_peru. El @indeciperu... pic.twitter.com/GQOY4u6sra — COEN - INDECI (@COENPeru) April 15, 2026

La entidad informó que se encuentra monitoreando al volcán las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante una red integral que incluye estaciones sísmicas, geodésicas, satelitales y visuales, permitiendo así, mantener informadas a las autoridades y a la población en general.

Vale destacar que, el volcán Sabancaya es el segundo más activo del Perú, se ubica en la provincia arequipeña de Caylloma, a 70 km al noroeste de la ciudad de Arequipa, y a lo largo de su historia ha presentado constantes emisiones de gases y cenizas, así como explosiones acompañadas por la expulsión de fragmentos de rocas.

Recomendaciones

Desde el Centro Vulcanológico Nacional recomiendan adoptar todas las medidas de prevención de acuerdo con el nivel de alerta volcánica naranja vigente. En ese sentido, exhortan mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas.

Asimismo, recomienda no acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. De presentarse caída de ceniza, inmediatamente deben cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Así como, mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del Sabancaya mediante los reportes y boletines oficiales del IGP.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa también se mantiene en "estado de alerta" para atender los casos de afectaciones a la salud que pudieran presentarse en las próximas horas o días.

La reciente actividad volcánica del Sabancaya mantiene en alerta a las instituciones, autoridades y pobladores de la región Arequipa, las recomendaciones deben cumplirse frente a los pronósticos de nuevas explosiones en el corto y mediano plazo.