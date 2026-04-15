Papa León XIV en África: Camerún recibe mensaje de paz del sumo pontífice durante visita oficial

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV arribó este miércoles 15 de abril a Camerún en el marco de su segundo viaje oficial de su pontificado, el cual empezó hace dos días con su visita las ciudades de Argel y Annaba en Argelia, donde busca llevar su mensaje de paz a esta parte del África.

Con un multitudinario recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Yaundé-Nsimalen, Robert Prevost fue abordado por primer ministro Joseph Dion Ngute y por el nuncio apostólico José Avelino Bettencourt, para iniciar los actos protocolares, como, por ejemplo, la interpretación de los himnos nacionales y la presentación de las delegaciones.

"¡Basta ya de guerras, con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados!"

Tras reunirse con los representantes de las autoridades locales, de la sociedad civil y del cuerpo diplomático en el Palacio Presidencial de Yaundé, el sumo pontífice ofreció un discurso donde invocó a la paz y a la unión entre cameruneses al aseverar que, es la única de resolver los conflictos en todo el mundo.

"La paz no puede reducirse a un eslogan: debe encarnarse en un estilo, personal e institucional, que repudie toda forma de violencia. Por eso reitero con fuerza: El mundo tiene sed de paz (...). ¡Basta ya de guerras, con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados!", dijo a la nación africana.

León XIV en #Camerún: "La paz no puede reducirse a un eslogan: debe encarnarse en un estilo, personal e institucional, que repudie toda forma de violencia" https://t.co/M24RKssWea pic.twitter.com/DMKBEF2CKl — Vatican News (@vaticannews_es) April 15, 2026

En esa misma línea, afirmó que uno de sus principales deseos es llegar al "corazón de todos, en particular de los jóvenes", por ser las personas que próximamente se encargarán de hacer política, así como "un mundo más justo". En tal sentido, también expresó su voluntad de reforzar los lazos de cooperación entre la Santa Sede y la República de Camerún.

Del mismo modo, citando a San Agustín, León XIV puntualizó en la responsabilidad que tienen los gobernantes sobre un país, la cual, afirmó, "debe estar a un servicio lleno de bondad". Estas palabras las expresó dentro del contexto de violencia que azota a Camerún permanentemente.

"¡Camerún también está preparado para esta transición! Asociaciones, organizaciones de mujeres y jóvenes, sindicatos, ONG humanitarias, líderes tradicionales y religiosos: todos desempeñan un papel insustituible en la construcción de la paz social".

Al final de su disertación, brindó su bendición a Camerún, sus dirigentes, sociedad civil, Cuerpo diplomático y sobre todo el pueblo camerunés (cristianos y no cristianos).

¿Cómo sigue la gira del sumo pontífice?

Posterior a visita a Camerún, León XIV llegará a Guinea Ecuatorial, el único país africano hispanohablante, en una peregrinación que, por su duración, se acerca a la que realizó san Juan Pablo II en África en 1985, con siete países visitados en 11 días.

Asimismo, del 6 al 12 de junio, el santo padre visitará las ciudades españolas de Madrid y Barcelona, para luego inaugurar la nueva y más alta torre de la "Sagrada Familia", la monumental basílica de la ciudad catalana. La visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto que "soñó" la basílica y comenzó a construirla, Antoni Gaudí, declarado el año pasado como: Venerable Siervo de Dios.

Del mismo modo, el pontífice se trasladará de Barcelona al archipiélago de las Canarias, para realizar un viaje que ya estaba en el corazón de Francisco, como subrayó el pasado mes de enero el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano. Las etapas serán dos: Tenerife y Gran Canaria.

Mientras el Perú sigue a la espera de las fechas de su retorno, el santo continúa con su segunda gira apostólica en África y luego en Europa.