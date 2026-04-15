Daniel Salaverry denuncia atentado a disparos en su oficina en Virú y teme por sus trabajadores: "Estoy vivo de milagro"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El excongresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, se ha convertido en una víctima más de la delincuencia en el país. "Esta vez me tocó a mí", dijo al momento de denunciar un ataque armado contra oficinas de un proyecto inmobiliario que administra en la provincia de Virú, en La Libertad.

Oficina de Daniel Salaverry fue atentada

El expresidente del Congreso contó que el atentado se registró en el sector Las Palmeras dentro del Centro Poblado California. El ataque fue cometido por un grupo de delincuentes que se acercaron al inmueble y dispararon a través de la ventana, exactamente por el lado de la habitación en donde se ubica su escritorio.

Tras el ataque, los agresores dejaron una carta de amenaza dirigida al legislador exigiendo su comunicación. Salaverry comentó que por suerte no se vio afectado debido a que se había retirado de su escritorio unos minutos antes. "Estoy vivo de milagro" , señaló ante los medios.

El exlegislador agradeció primero a Dios por seguir con vida y expresó su sorpresa por las circunstancias del ataque. Como señala, la mayoría de los atentados son el resultado de constantes amenazas. No obstante, él ha recibido la primera con el ataque. Asimismo, aseguró que es la primera vez en 30 años como empresario inmobiliario que atraviesa una situación así.

"En Virú por supuesto que hay bandas criminales. No voy a hacerles publicidad. No voy a mencionarlas. Pero normalmente ellos operan distinto. Ellos acuden al negocio o a la obra al día siguiente cuando esta empieza y te dan su demanda, por no decir su extorsión. Eso es lo que me parece extraño, porque aquí estamos trabajando desde hace tres meses", dijo.

📷#N60Noticias| El excongresista y excandidato al Senado, Daniel Salaverry, contó que "se salvó de milagro" luego que atacaran inmobiliaria donde labora en Virú.

Video: RPP Trujillo pic.twitter.com/nIEZNpMryf — N60 Noticias (@N60Noticias) April 15, 2026

Teme por trabajadores de construcción

En este contexto de amenazas, Daniel Salaverry expresó su temor por la seguridad de sus trabajadores de construcción y aseguró que el representante legal de la inmobiliaria presentará una denuncia formal ante la PNP. "Estamos tomando nuestras precauciones, obviamente no nos vamos a esconder", señaló.

Asimismo, si bien precisó que la policía se acercó al lugar de los hechos para recoger los casquillos de bala e iniciar las diligencias, exigió que las autoridades reforzarán la seguridad de todos los trujillanos afectados por la criminalidad.

"No puede ser posible que los trujillanos nos veamos afectados todos los días por la delincuencia y nadie hace nada", sostuvo.

En conclusión, el excongresista Daniel Salaverry denunció un atentado a su oficina y señaló que está vivo de milagro porque se retiró minutos antes del lugar.