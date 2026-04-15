Carlos Álvarez niega abandono a su partido País Para Todos y descarta renuncia a la política: "No soy cobarde"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por País Para Todos, Carlos Álvarez, desmintió haber abandonado su agrupación y aseguró que no ha renunciado a desempeñarse en la política. "No soy cobarde ni huyo", afirmó.

Carlos Álvarez brinda mensaje firme y claro

En primer lugar, el aspirante a la presidencia del Perú descartó por completo lo manifestado por otras personas quienes afirmaron que había abandonado a su partido País Para Todos. "Yo nunca he dicho eso, así que estoy desmintiendo tajantemente que no es así", subrayó.

En tal sentido, indicó que aún al cierre del 100% del conteo de votaciones de la ONPE "no sabemos aún si tenemos bancada". Añadió que continúa afiliado a la agrupación y que no ha renunciado a ella.

"Aún no sabemos si tenemos bancada, diputados o senadores hasta el cierre del 100% del conteo de la ONPE. Yo no he renunciado a la política, yo no voy a abandonar, no soy cobarde ni huyo ante los electores que son más de un millón que tienen fe y confianza en nuestra propuesta, en nuestros ideales", manifestó.

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