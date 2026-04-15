Luis Galarreta critica a López Aliaga por exigir nulidad de elecciones: "No es de un líder político"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, conversó este miércoles 15 de abril con Exitosa para pronunciarse sobre lo que será la segunda vuelta de las elecciones generales. Como se sabe, Keiko Fujimori va primera en el computo general de la ONPE por lo que aguarda rival para esta nueva contienda electoral.

No es de un líder político

Sin embargo, mientras los votos continúan siendo procesados, el candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que se viene desarrollando un fraude electoral para sacarlo de carrera. Incluso, le dio un plazo al JNE de invalidar los comicios o si no llamará a una insurgencia por parte de sus seguidores.

Durante la charla con Nicolás Lúcar, Luis Galarreta fue consultado sobre este tema en específico asegurando que el exalcalde de Lima se está equivocando. Según precisó, este argumento de fraude ya había sido deslizado por el empresario desde antes de que se realizaran las elecciones generales e incluso precisó que Keiko Fujimori era inflada por las encuestadoras.

"Yo creo que ahí, y no sé quienes son sus asesores, pero se equivoca. Él antes decía que a Keiko la inflaban para que llegue a la segunda vuelta. Usa unos argumentos que no tienen sustento porque él decía que ganaba en primera vuelta, que iba a tener 100 % de personeros, lo cual hubiera sido importante para que tengan las actas para saber sobre las votaciones de cada mesa", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En declaraciones para Exitosa, el candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, criticó a Rafael López Aliaga por exigir la nulidad de las elecciones y le pidió no "hacerle el juego a la izquierda nuevamente".



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Seguidamente, Galarreta también dejó en claro que el discurso de fraude de Rafael López Aliaga no es parte de la conducta de un buen líder político. De acuerdo a su parecer, este tiene que tener emitir un mensaje prudente a sus seguidores ya que cuenta con recursos legales para poder hacer los reclamos que sean necesarios.

"Ir a un tema de insurgencia no es de un líder político porque un líder tiene que llevar a sus seguidores y simpatizantes dentro del cauce constitucional. Hay muchos mecanismos para que él pueda accionar de manera constitucional", añadió.

Transparencia y Unión Europea descartan fraude

Es importante precisar que tanto la misión de la Unión Europea como la asociación civil Transparencia descartaron rotundamente cualquier narrativa de fraude en las elecciones generales, aunque si indicaron que se habían presentado irregularidades que no debieron darse.

En resumen, Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, criticó duramente a Rafael López Aliaga por señalar que se viene dando un fraude en las elecciones generales del 12 de abril.