¿Se vienen grandes cambios? ATU y Banco Mundial supervisan obras clave para modernizar el Metropolitano

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Banco Mundial realizaron este lunes una visita técnica al sistema del Metropolitano como parte del proyecto de modernización integral que busca mejorar la infraestructura, ampliar estaciones e incorporar nuevas tecnologías en Lima.

La jornada estuvo encargada por el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, junto a especialistas del Banco Mundial, entre ellos Felipe Targa.

Durante el recorrido, la comitiva inspeccionó distintas estaciones del Metropolitano para evaluar sus condiciones operativas, especialmente en puntos de alta demanda durante las horas punta. El objetivo fue identificar las necesidades de ampliación y adecuación de infraestructura frente al crecimiento proyectado de pasajeros en los próximos años.

Modernización del Metropolitano demandará inversión de US$ 200 millones

Según informó la ATU, el proceso de modernización integral del Metropolitano contempla una inversión estimada de 200 millones de dólares, proyecto que contará con financiamiento del Banco Mundial.

"Esta visita representa un paso estratégico dentro del proceso de modernización integral del Metropolitano. Actualmente nos encontramos en la etapa de viabilización del proyecto y posteriormente avanzaremos hacia el proceso de aprobación del financiamiento", explicó Carlos Peña.

Además, detalló que la modernización incluirá futuras estaciones que permitirán conectar el Metropolitano con los nuevos teleféricos proyectados para Lima, mejorando así la integración del transporte público en la capital.

🚍¡El Metropolitano avanza hacia una nueva etapa de modernización!



La ATU y el Banco Mundial realizaron una visita técnica al Metropolitano como parte del proyecto histórico que transformará el sistema con más infraestructura, ampliación de estaciones y futuros buses eléctricos. pic.twitter.com/HtyJV5TdHC — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 25, 2026

Incorporarán buses eléctricos al Metropolitano

Uno de los cambios más significativos será la futura incorporación de 60 buses eléctricos al sistema, medida que busca mejorar la frecuencia del servicio y reducir el impacto ambiental del transporte urbano.

Además, durante la visita técnica, los especialistas también analizaron posibles recorridos para la operación de estas nuevas unidades eléctricas, que formarían parte del proceso de modernización del corredor segregado.

La delegación internacional también revisó las mejoras implementadas en la estación Canaval y Moreyra, donde recientemente se ampliaron vestíbulos y se incorporó la estación Andrés Reyes para fortalecer la capacidad operativa del Metropolitano.

"Este recorrido nos ha permitido constatar parte de la infraestructura crítica del Metropolitano. Con este paso podremos continuar el proceso de evaluación técnica y financiera que preparamos como Banco Mundial", señaló Felipe Targa tras finalizar la inspección.

El estudio cuenta con una donación no reembolsable de 500 mil dólares otorgada por el Banco Mundial. La visita se realiza apenas un mes después de la firma del contrato entre la ATU y la consultora internacional Transconsult, aquella encargada de desarrollar el perfil del proyecto de modernización integral.