Defensor del Pueblo asegura que Corvetto no contestó a su llamada tras incidencias en las elecciones: "No me respondió"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Defensor de Pueblo, Josué Gutiérrez, contó que intentó mantener comunicación con el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, tras suscitarse demoras en la instalación de mesas y la entrega del material electoral, pero nunca obtuvo una respuesta durante la mañana.

"El jefe de la ONPE sabe que lo llamé"

En conversación con Canal N, el representante de la Defensoría reveló detalles sobre su actuación inmediata al enterarse de las incidencias reportadas desde horas de la mañana durante la jornada electoral del 12 de abril.

Según contó, él mismo intentó comunicarse por horas de la mañana con el jefe de la ONPE mediante una llamada telefónica, mas nunca fue atendido. "Él (Corvetto) no me respondió en la mañana", dijo y agregó:

"En horas de la mañana cuando vimos que no se instalaban las mesas, yo me permití llamarle al señor Piero Corvetto como al presidente del JNE, Burneo. Sobre todo porque la información que nos llegaban de todos los puntos era que (el material electoral) ya está llegando, pero no pueden instalar", sostuvo.

Sin embargo, Gutiérrez precisó que los trabajadores de la institución sí le contestaron y pudieron conversar con él sobre la incidencia. "Él sabe que lo llamé, porque además a sus funcionarios los llamé", subrayó.

En #CuentasClaras, Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, señaló que solo se podría anular las elecciones si se determina que hubo dolo. Además, afirmó que llamó a Piero Corvetto cuando no se instalaron las mesas en 12 de abril: "No me respondió en la mañana"



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Defensoría solicitó ampliación del sufragio al JNE

En ese mismo horario, Gutiérrez contó que logró comunicarse con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y durante la conversación le solicitó la ampliación del horario de instalación de la mesas de sufragio, así como el plazo para el sufragio por al menos una hora más. "Estamos haciendo las gestiones", contó que le respondieron.

En la charla, el funcionario también sostuvo que aquella fecha la Defensoría del Pueblo no se quedó de brazos cruzados y, por lo contrario, cumplió con una "actividad de responsabilidad constitucional" que le corresponde. "Como nunca en la historia", señaló.

Asimismo, el Defensor del Pueblo solicitó no dejarse embaucar por la narrativa de un presunto fraude electoral, ya que hasta el momento no existen indicios determinantes del delito. "No se puede determinar a priori, sin embargo, estamos incursos en un proceso", subrayó

En conclusión, el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, nunca atendió su llamada cuando intentó comunicarse por las incidencias en las elecciones.