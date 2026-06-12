SJL: Violento accidente entre auto y mototaxi deja seis heridos, incluidos tres menores de edad

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un violento accidente de tránsito ocurrido la noche del jueves en San Juan de Lurigancho dejó seis personas heridas, entre ellas tres menores de edad, luego de que una mototaxi y un automóvil colisionaran en una transitada vía del distrito. El hecho movilizó a personal de emergencia y generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes denuncian que este tipo de incidentes son frecuentes.

Choque entre auto y moto deja 6 heridos

El accidente se registró minutos antes de las 10 de la noche en la cuadra 15 de la avenida Próceres de la Independencia, en la urbanización Chacarilla de Otero. De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recogidos en el lugar, una mototaxi intentaba cruzar la avenida principal cuando fue impactada por un automóvil de color plomo en la intersección con la avenida Túpac Amaru. Testigos indicaron que el conductor del vehículo mayor habría intentado evitar la colisión realizando un giro hacia la izquierda.

Pese a ello, el impacto fue lo suficientemente fuerte como para desestabilizar a la mototaxi, que terminó completamente destrozada varios metros más adelante y en medio de la pista. En tanto, el automóvil acabó empotrado contra una de las columnas de la Línea 1 del Metro de Lima. La violencia del choque quedó evidenciada en los daños sufridos por ambas unidades.

Según los testigos, en la mototaxi viajaban tres menores junto a su madre. Los cuatro resultaron heridos, al igual que el conductor del vehículo menor. El chofer del automóvil también sufrió lesiones leves. Un vecino que presenció el accidente relató los dramáticos momentos posteriores al impacto.

"El niño sí estaba bien, pero las dos niñitas sí estaban en el piso. La ambulancia se los llevó y había un señor que estaba tranquilo, pero a los 15 minutos se comenzó a desmayar y convulsionó. En el auto sólo había una persona y era un chico con lentes", declaró para nuestro medio.

🔴🔵 SJL: Violento choque entre auto y mototaxi deja seis heridos, incluidos menores de edad.



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Vecinos denuncian accidentes constantes

Los heridos fueron trasladados a un centro de salud cercano para recibir atención médica, mientras que el conductor del automóvil fue llevado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes. Los ocupantes de la mototaxi fueron quienes llevaron la peor parte. En la escena quedaron esparcidos objetos personales, entre ellos una antorcha y un cuaderno de control que pertenecerían a los menores.

Mientras tanto los vecinos de la zona señalaron que los accidentes son recurrentes en esta intersección y reclamaron una mayor presencia de agentes de tránsito. "Todos los días hay choques. Todos los días hay atropellados. Las motos y los carros se pasan la luz roja por más que hayan cámaras. Los policías de tránsito vienen y se paran por allá a hacer batida y aquí no hacen nada. Aquí debería haber un policía de tránsito todos los días hasta la noche", denunció una residente.

Finalmente, se informó que tanto la mototaxi como el automóvil ya fueron retirados y el tránsito se restableció. Las cámaras de seguridad de la zona serán claves para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer responsabilidades.