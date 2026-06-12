Cusco: Turista estadounidense desaparece tras dirigirse a la famosa Montaña de Siete Colores

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional ha intensificado las labores de búsqueda para dar con el paradero del ciudadano estadounidense Ian Thomas Trigri, quien fue reportado como desaparecido luego de presuntamente emprender un viaje hacia la Montaña de Siete Colores, uno de los destinos turísticos más visitados de la región Cusco. Hasta el momento, no se tienen noticias sobre su ubicación ni sobre los movimientos que realizó después de abandonar su hospedaje.

La misteriosa desaparición de Ian en Cusco

Según la información recopilada por las autoridades, la última evidencia de su paradero corresponde a una fotografía que el propio turista se tomó en el hotel donde se alojaba antes de iniciar su recorrido. La imagen fue publicada en sus redes sociales y, desde entonces, no se ha registrado ninguna otra comunicación ni actividad que permita conocer qué ocurrió durante su trayecto.

De acuerdo con el testimonio brindado por su madre ante la Embajada de Estados Unidos, Ian tenía previsto visitar inicialmente el complejo arqueológico de Choquequirao. Sin embargo, habría cambiado de planes a última hora al considerar que la ruta hacia ese destino era demasiado extensa, optando en su lugar por dirigirse a la Montaña de Siete Colores. Desde ese momento se perdió todo contacto con él.

El ciudadano estadounidense llegó al Perú el pasado 11 de abril y, tras recorrer varias ciudades, arribó a Cusco el 11 de mayo procedente de Ica. Antes de ello había viajado por Ecuador y otras zonas del territorio peruano. La denuncia por desaparición fue presentada por su madre, quien solicitó apoyo a las autoridades estadounidenses para localizarlo.

Mientras continúan las investigaciones, efectivos policiales recorren los caminos que conducen tanto a la Montaña de Siete Colores como a Choquequirao, debido a la posibilidad de que el turista haya modificado nuevamente su itinerario. Las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda con la esperanza de encontrar pistas que permitan esclarecer su paradero.

Otro incidentes en Cusco

Hace unas semanas, el cuerpo del turista australiano Mathew Cameron Patron, de 53 años, fue hallado tras una intensa labor de búsqueda realizada por efectivos de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña del Cusco. El extranjero había sido reportado como desaparecido luego de sufrir una caída mientras recorría el Camino del Inca con dirección a la ciudadela de Machu Picchu junto a un grupo de visitantes.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, los rescatistas ubicaron los restos del ciudadano australiano a unos 300 metros de profundidad en el sector conocido como "50 escaleras", ubicado en la ruta Wiñaywayna-Intipunku. El accidente ocurrió durante la tarde del 20 de mayo, cuando el grupo avanzaba por uno de los tramos más exigentes del recorrido turístico hacia la maravilla peruana.

De esta manera, la desaparición de Ian Thomas Trigri vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos que enfrentan algunos turistas en rutas de gran exigencia geográfica en Cusco. El caso recuerda lo ocurrido semanas atrás con el australiano Mathew Cameron Patron, cuyo cuerpo fue hallado 300 metros abajo de un tramo del Camino del Inca tras sufrir una caída.