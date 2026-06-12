Hombre sorprende al pedir la mano su novia con mensaje en helicóptero en el edificio más alto de la ciudad

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Las pedidas de mano suelen ser uno de los momentos más importantes en la vida de una pareja. Sin embargo, cuando se realizan de forma espectacular, quedan grabadas para la posteridad. Hay casos que también se vuelven virales por lo impresionantes que son, como el de un hombre que contrató un helicóptero para pedirle matrimonio a su novia en lo alto de un edificio.

Hombre pide matrimonio a su novia con helicóptero incluido

Un video en TikTok muestra el preciso instante en que un hombre sorprendió a su novia al pedirle matrimonio en el restaurante más alto de la ciudad de Los Ángeles, California. Sin embargo, eso no fue todo, ya que también contrató un helicóptero que sobrevoló la ciudad con un mensaje en el que le preguntaba si quería ser su esposa.

La pareja había elegido una mesa junto a la ventana para disfrutar de una amplia vista de la ciudad. No obstante, en un momento, el hombre le indicó a su novia que mirara hacia el exterior mientras compartían la cena. Repentinamente, apareció un helicóptero con la frase: "¿Quieres casarte conmigo?".

El gesto sorprendió mucho a la mujer, que quedó impresionada. A los pocos segundos, el hombre se levantó de su asiento, caminó hacia donde estaba su novia, se arrodilló y sacó un anillo de compromiso para pedirle matrimonio ante la mirada de los demás comensales, quienes celebraron y aplaudieron el romántico momento.

Reacción en redes sociales

La pedida de mano fue impresionante. Sin embargo, hubo algo que los internautas no pudieron dejar pasar: la reacción de la novia. La mujer se veía muy confundida y desorientada. Según varios comentarios, ella realmente no quería casarse o, al menos, no frente a un público tan grande. Mientras tanto, otros aseguraron que el hombre había cometido un grave error o una infidelidad y que le pidió matrimonio a su novia para obtener su perdón.

"Un hombre recién perdonado. No tengo pruebas, pero tampoco dudas", "Me emociono más yo cuando mi esposo me trae algo de la tienda", "Ese matrimonio creo que durará el mismo tiempo que el helicóptero estuvo fuera del edificio", "Yo creo que ella lo citó en el restaurante para terminar la relación, pero todo le salió al revés" y "¿Y la felicidad en qué piso del edificio quedó?", fueron algunos de los comentarios más populares.

Es así que, la sorprendente propuesta de matrimonio logró captar la atención de miles de usuarios en redes sociales. Aunque el gesto fue considerado romántico y espectacular por muchos, la aparente incomodidad de la novia terminó convirtiéndose en el verdadero tema de debate, demostrando cómo cada detalle puede influir en la percepción de un momento tan especial.