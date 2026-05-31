Segunda vuelta presidencial: ONPE confirma cambio de locales de votación en Lurigancho, Ventanilla y Ucayali

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

¡Atención, electoral! La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció este domingo 31 de mayo el cambio de tres locales de votación en Lima, Callao y la región Ucayali de cara a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo exactamente en una semana.

Cabe precisar que, esta no es la única modificatoria de los centros de sufragio que ha estimado el organismo electoral, puesto que, en las últimas horas se confirmó la misma medida para Jesús María, Lince y Miraflores.

¿Cuáles son los nuevos locales de votación?

De acuerdo con la entidad que preside interinamente Bernardo Pachas, han sido reubicados tres locales de votación para la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio, día en el que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se disputarán la presidencia del Perú para los siguientes cinco años.

Bajo esta premisa, en el caso de Lurigancho, la sede de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) ya no será centro de votación y en su lugar se habilitaron como tales al Colegio de Aplicación Experimental de la UNE y la IEP Nuevo Mundo.

En Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, la IE Villa Los Reyes tampoco recibirá votantes, en su lugar será la IE 3720 Parroquial Nuestra Señora de la Misericordia. Asimismo, la Universidad Nacional de Ucayali dejó de ser punto para sufragar, el nuevo local hacer prevalecer el derecho al voto será el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Suiza.

📝¡Atención, elector de Lurigancho, Ventanilla y Callería en Ucayali!



🏫 Te informamos aquí sobre los locales de votación reubicados para la Segunda Elección Presidencial 2026.



🗳️ ¡Recuerda! Verifica dónde te toca votar este 7 de junio aquí: https://t.co/7rSmH9epP6#SEP2026 pic.twitter.com/ZSFf0KNppy — ONPE (@ONPE_oficial) May 31, 2026

Si necesita confirmar directamente dónde y en qué mesa votar en esta segunda vuelta, puede hacerlo con solo su número de DNI a través del portal oficial de la ONPE ingresando a: consultaelectoral.onpe.gob.pe

Continúa entrega del material electoral

La ONPE informó en las últimas horas que a la fecha son 32 las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) que han recibido el material electoral que será usado el domingo 7 de junio.

Desde su sede ubicada en el distrito de Lurín, el organismo electoral viene llevando a cabo el despliegue, teniendo como prioridad las zonas más alejadas del país. Dicha gestión está a cargo del cargo del consorcio AFE, empresa que ganó la licitación para el traslado del material electoral.

Cada unidad está bajo permanente custodia de la Policía Nacional del Perú y son monitoreados satelitalmente, además cuenta con la presencia de un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE.

Es importante mencionar que, el traslado de los paquetes electorales cuenta con la presencia de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), previa verificación por parte de sus fiscalizadores.