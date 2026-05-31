Restricciones electorales empiezan este lunes 1 de junio: Entérate cuáles son las prohibiciones para la segunda vuelta, según el JNE

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco del proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó las restricciones electorales que entrarán en vigencia desde este lunes 1 hasta el domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta, en la que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se disputarán la presidencia del Perú para los siguientes cinco años.

Previo al inicio de las prohibiciones, ambos candidatos presidenciales sostendrán un debate este domingo 31 de mayo en el Centro de Convenciones Lima, a partir de las 8:00 p. m., a fin de que la ciudadanía pueda informarse sobre sus respectivos planes de gobierno para emitir un voto responsable en una semana.

Restricciones a cumplirse en la semana de elecciones

De acuerdo con lo informado por el organismo que preside Roberto Burneo, la primera restricción empieza a las 00:00 horas del lunes 1 de junio con la prohibición de difusión de encuestas de opinión a través de los medios de comunicación.

Asimismo, la segunda restricción entrará en vigencia desde la medianoche del viernes 5 de junio con la suspensión de reuniones y manifestaciones de índole político. Del mismo modo, desde las 00:00 horas del sábado 6 también queda prohibida toda clase de propaganda política a nivel nacional.

Desde las 8:00 a. m. del sábado 6 de junio queda restringida la venta de bebidas alcohólicas (también conocida como ley seca ) hasta la misma hora del lunes 8 de junio.

Por su parte, durante el día de la elección (domingo 7 de junio), no están permitidas las reuniones de carácter político en un radio no menor de 100 metros de los centros de sufragio.

#JNEInforma | #RestriccionesElectorales

Este lunes 1 de junio comenzarán a regir las restricciones electorales en todo el territorio nacional, a fin de asegurar el correcto desarrollo de la Segunda Elección Presidencial del domingo 7 de junio.#SegundaVuelta #EG2026 pic.twitter.com/g7lcnOifdZ — JNE Perú (@JNE_Peru) May 31, 2026

Multas por no votar

A una semana de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial en el Perú, el JNE recordó que el sufragio mantiene carácter obligatorio para los peruanos entre 18 y 69 años. En ese sentido, la inasistencia les generará multas económicas y restricciones administrativas.

Bajo esta consideración, el monto a pagar no es fijo para todos los ciudadanos, se calcula de manera escalonada en función de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI), bajo los criterios del INEI y el valor de la UIT vigente.

De esa manera, la escala de multas por omisión al voto para este 7 de junio quedaría de la siguiente manera:

Distritos "No pobres": S/ 110.00 (equivalente al 2 % de la UIT).

S/ 110.00 (equivalente al 2 % de la UIT). Distritos catalogados como pobres: S/ 55.00 (equivalente al 1 % de la UIT).

S/ 55.00 (equivalente al 1 % de la UIT). Distritos de "Pobreza extrema": S/ 27.50 (equivalente al 0.5 % de la UIT).

Finalmente, las autoridades electorales también resaltaron que los ciudadanos que fueron designados miembros de mesa que no cumplan con dicha función estarán bajo sujetos a una multa de S/ 275.