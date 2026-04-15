Alfonso López Chau descarta alianza con Keiko Fujimori en segunda vuelta: "Esa opción es imposible"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Con un escenario casi inminente de lo que será la segunda vuelta de las Elecciones 2026, el candidato presidencial por Ahora Nación, Alfonso López Chau, descartó la posibilidad de una alianza de su partido con Keiko Fujimori, calificándola de "imposible".

López Chau descarta alianza con fujimorismo, pero no descarta a otros grupos

A raíz de que un periodista deslizara dicha opción en un medio de comunicación, el político se pronunció en sus redes sociales este miércoles 15 de abril para dejar en claro su contundente postura frente al fujimorismo.

"Ayer en tu programa, planteaste la posibilidad de una alianza con la señora Fujimori. En nuestro caso, esa opción es imposible. No solo nunca he sido funcionario del fujimorismo, sino que lo enfrenté en los momentos más difíciles del país", afirmó López Chau.

El exrector de la UNI argumentó que su decisión se basa en que, remontándose a su trayectoria política, este ha "combatido no solo las consecuencias (del fujimorismo), sino también las causas que lo sostienen".

Asimismo, indicó que esta postura siempre "ha sido pública" y que, durante su campaña electoral en los últimos meses, "la he reafirmado en cada intervención".

Estimado Pedro @chapatucombi, ayer en tu programa, que sigo y valoro, planteaste la posibilidad de una alianza con la señora Fujimori. En nuestro caso, esa opción es imposible.



No solo nunca he sido funcionario del fujimorismo, sino que lo enfrenté en los momentos más difíciles... https://t.co/GIA7FYm4qP — Alfonso López-Chau (@LopezChauNava) April 15, 2026

Si bien no señaló expresamente que apoyaría a Roberto Sánchez, quien está prácticamente definido para el balotaje, López Chau aseguró que buscará unirse a otros "liderazgos colectivos", sin mencionar nombres aun.

"Me sumo a la urgente necesidad de contribuir con liderazgos colectivos que devuelvan la tranquilidad y ponderación en este momento en que voces autoritarias pretenden incendiarlo todo", finalizó.

Fuerza Popular no hará alianzas dentro del Congreso bicameral

En diálogo con Exitosa, el candidato a la vicepresidencia Luis Galarreta fue consultado sobre si Fuerza Popular planea realizar alianzas políticas para tener el control político del país en caso de que lleguen a ser gobierno.

Sobre el tema, el excongresista dejó en claro que esto no sucederá, a pesar de que sabe que no cuentan con los votos necesarios para los objetivos que tienen en mente.

"Los votos de la derecha ni siquiera alcanzaban para ganar una Mesa Directiva, por eso tuvimos que entender e ir hacia otros grupos a pesar que fuimos criticados por otro sector de la derecha. La derecha no va gobernar sola porque el Perú es un país que tiene diferentes ideas", indicó.

De cara a una segunda vuelta electoral, el candidato presidencial, Alfonso López Chau, calificó de "imposible" una eventual alianza con Keiko Fujimori.