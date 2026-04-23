Elecciones 2026: Fiscalía ordena peritaje a equipos informáticos y revisara correos de altos funcionarios de la ONPE

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Fiscalía ejecutó una medida drástica que ayudaría a esclarecer las graves fallas ocurridas durante la última jornada electoral. El fiscal Raúl Martínez Huamán ordenó que se realice un exhaustivo peritaje informático a equipos de la ONPE utilizados durante el proceso del 12 de abril.

Sospechas de manipulación en el sistema

Esta intervención fiscal surge tras detectarse retrasos sistemáticos que impidieron la apertura oportuna de cientos de mesas de sufragio. Según el Ministerio Público, se busca determinar si hubo una coordinación ilícita entre funcionarios y agentes externos para sabotear la transparencia del escrutinio nacional.

Las autoridades han solicitado el acceso total a las comunicaciones de los directivos encargados de la logística y la informática. Mediante este operativo se revisarán bandejas de entrada, carpetas de borradores y mensajes eliminados para rastrear cualquier instrucción irregular que haya alterado el cronograma del Plan Operativo Electoral.

"Oficiar a la ONPE, a fin que remita con el carácter de urgencia los números de teléfonos institucionales y los equipos de celulares oficiales asignados a los funcionarios", explica el documento.

Según información difundida por La República, la Fiscalía ya cuenta con testimonios que apuntan a una negligencia planificada en la distribución. El exgerente de Gestión Electoral, es uno de los principales señalados por modificar las rutas de entrega de las laptops.

Entre los investigados, le encuentran los nombres de:

José Samamé Blas (Ex gerente de Gestión Electoral)

Juan Phang Sánchez (Sub gerente de Producción Electoral)

Hilda Otoya Alvarado

Willian García Velásquez

Oficio del Ministerio

Fallas técnicas bajo la lupa fiscal

El peritaje no solo abarcará las comunicaciones, sino también la configuración técnica de las treinta mil computadoras portátiles adquiridas recientemente. La fiscalía sospecha que el software de votación pudo ser vulnerado o configurado deficientemente de manera intencional para retrasar el conteo oficial.

Además, se ha ordenado el monitoreo de las unidades de transporte que trasladaron el material electoral desde los almacenes de Lurín. La justicia busca confirmar si el peritaje informático a equipos de la ONPE demuestra que los equipos fueron manipulados durante el trayecto a los locales.

El Sub gerente de Procucción Electoral, Phang Sánchez concluyó que la llegada del material electoral y equípos de cómputo a los locales de votación no se condice con la realidad. Ante eso, el equipo fiscal espera que los resultados de estas pericias permitan identificar a los responsables de esta crisis electoral. La fiscalía aguarda que el peritaje informático a los equipos de la ONPE arroje luces sobre la transparencia de los resultados en estos comicios.