Renato Rossini Jr. explota contra la producción de 'La Granja VIP tras ser eliminado: "Controlar votos"

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'La Granja VIP' está dentro de una etapa de eliminación masiva, después de varias semanas, y uno de los personajes que fue separado del reality es Renato Rossini. El influencer utilizó sus redes sociales para cuestionar duramente a la producción del reality, asegurando que había reglas que no estaban claras y que, supuestamente, aparecieron de la noche a la mañana.

Renato Rossini destruye a 'La Granja VIP'

El joven influencer utilizó sus historias de Instagram para publicar un comunicado en el que aseguró que su estrategia era asumir el riesgo y definir el rumbo del juego junto a su equipo. Sin embargo, todo salió mal y denunció que eso sería culpa de la producción. "Aparecieron reglas que no estaban en el papel".

Renato hizo alusión indirecta al "fair play", algo que, asegura, cambió completamente el escenario del juego y les quitó la posibilidad de ejecutar un plan que ya tenían definido junto a sus compañeros y, por ende, afectó los votos que tenían a favor.

"De un movimiento pensado para controlar votos, pasamos a dividirlos. Y en este juego, dividir es perder. No voy a romper ningún código ni contar cosas que no debo, pero el que entendió, entendió", dijo.

Renato descarta volver al reality

Renato, al parecer, se encuentra muy molesto y aclaró que se retiró tranquilo, ya que llegó al reality como una persona más para participar del juego. Sin embargo, sorprendió al afirmar que su etapa en el reality de Panamericana TV está completamente cerrada y no volvería bajo ningún concepto.

"No voy a volver, incluso si existe la posibilidad de un repechaje. No es una decisión desde el enojo, es el respeto por mí, por el juego y por los jugadores que están ahí dentro, aislados y dando todo, sin tener el panorama completo", indicó.

Finalmente, no perdió la oportunidad para volver a recalcar que habría habido un mal manejo de las reglas de juego mientras los participantes ya estaban concursando y aprovechó para desearle lo mejor a todos los que aún siguen en carrera.

"Yo entré a competir bajo ciertas reglas. Cuando eso cambia en el camino, ya no es el mismo juego en el que decidí participar. Me quedo con lo mejor: las experiencias, el aprendizaje y las personas que sumaron. Me voy tranquilo porque jugué de frente, sin miedo. Que gane el mejor", sentenció.

De esta manera, Renato Rossini se despidió de 'La Granja VIP' en medio de críticas a la producción por presuntos cambios en las reglas del juego. El influencer aseguró que se va tranquilo, pero firme en su decisión de no regresar, priorizando el respeto por sí mismo, sus compañeros y la competencia.