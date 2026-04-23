Piero Corvetto: Exjefe de la ONPE solicitó garantías personales en la Prefectura de Lima

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de las investigaciones en su contra por las irregularidades en las elecciones del 12 de abril, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, asistió a la sede de la Prefectura de Lima, con el objetivo de solicitar garantías para su vida y la de su familia.

Piero Corvetto solicitó garantías por su vida

Un día después de renunciar a la jefatura de la ONPE, Piero Corvetto asistió a la sede la Prefectura de Lima, ubicada en la Av. España, en el centro. Su asistencia se da en el contexto de diligencias fiscales en su contra y la exhibición pública de datos personales de sus menores hijos.

El exfuncionario ingresó junto a su abogado y permaneció en el recinto cerca de treinta minutos. Al salir, evitó brindar declaraciones oficiales a la prensa y se redujo a decir: "Muchas gracias".

Según información obtenida por Exitosa, Corvetto se acercó a la institución para solicitar garantías para su vida y las de sus familiares, quienes ahora se encuentran en una situación vulnerable considerando el escrutinio público al exfuncionario.

MINJUSDH se pronuncia tras difusión de datos personales

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANDP), instancia perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), se pronunció tras las difusión de datos personales de los hijos del exjefe de la ONPE.

En su comunicado, recordó a la ciudadanía y a los medios de comunicación que compartir datos personales de niños, niñas y adolescentes ―ya sean nombres, fotografías, DNI, etc.― sin el consentimiento de sus padres es considerado un delito y podría configurar una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales.

"El incumplimiento de estas disposiciones podría configurar una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales, generando responsabilidades administrativas y eventuales sanciones. La protección de la privacidad de los menores de edad es un deber fundamental que contribuye a salvaguardar su bienestar y desarrollo integral", se lee en el documento.

Actualmente, la Fiscalía de la Nación ha solicitado al Poder Judicial la detención preliminar del exjefe de la ONPE por las graves irregularidades en el desarrollo de la elecciones. La información fue confirmada por el titular del Ministerio Público, Tomás Aladino Gálvez.

En conclusión, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, llegó a la sede de la Prefectura de Lima para solicitar garantías por su vida.