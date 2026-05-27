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Debate presidencial a la vista

Elecciones 2026: JNE estima que demorará hasta un mes en proclamar a los senadores y diputados

Desde Lurín, el presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que la proclamación de los futuros senadores y diputados podría demorar hasta un mes.

Peruanos van a las urnas el 7 de junio.
Peruanos van a las urnas el 7 de junio. Difusión

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 27/05/2026

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A 11 días de la segunda vuelta presidencial, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, se pronunció sobre la conformación del nuevo Congreso bilateral, más precisamente sobre quiénes lo conformarán a partir de julio próximo. 

Proclamación de resultados podría darse a finales de junio

Desde la sede de la ONPE en el distrito de Lurín, el titular del JNE estimó que en un plazo de un mes podrían proclamar a los nuevos senadores y diputados para el período 2026-2031, teniendo en cuenta la carga procesal que tendrán y de las eventuales impugnaciones o pedidos de nulidad que puedan presentarse. 

"Estimamos que, en menos de un mes, quizás en un mes, estaríamos ya proclamando resultados, dependiendo de la carga procesal que tengamos, porque también consideren que, va a haber recuento de votos, va a haber mucha competencia, las organizaciones están indicando y es importante que puedan ellos también desplegar la cantidad de personeros que puedan estar representándolos en cada mesa de sufragio", señaló. 

De acuerdo con la Ley N.º 31988, Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú, el Legislativo estará conformado por 60 representantes para el Senado y 130 para la Cámara de Diputados

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Todo listo para el debate presidencial

Tras realizarse el debate técnico de los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, este domingo 31 de mayo será el turno de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes expondrán sus planes de gobierno bajo los siguientes ejes:

  • Seguridad Ciudadana: Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado.
  • Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos: Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales.
  • Educación y Salud: Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público.
  • Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza: Reactivación financiera, generación de puestos de trabajo y programas sociales.

Asimismo, los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno tendrán un minuto para presentarse ante todo el Perú, luego pasarán a un espacio diseñado para que expongan sus propuestas en un plazo de tres de minutos cada uno.

Posteriormente, habrá una pregunta ciudadana por cada uno de los temas, donde ambos debatirán entre sí en un tiempo de tres minutos. Finalmente, habrá un mensaje de término de dos minutos.

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