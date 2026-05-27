"Colisión catastrófica": Guerra y brote de ébola en el este del Congo dificultan respuesta sanitaria, dice la OMS

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertado que el este de República Democrática del Congo (RDC) se encuentra haciendo frente a "una colisión catastrófica de enfermedad y conflicto", debido a que el brote de ébola se encuentra superando las capacidades de respuesta sanitaria.

"El este de RDC se enfrenta ahora a una catastrófica colisión de enfermedad y conflicto, con el brote de ébola en la provincia de Ituri superando la capacidad de respuesta", señaló este miércoles, antes de recordar que la cepa del brote, el ébol de Bundibugyo, no tiene vacuna ni tratamiento aprobado hasta la fecha.

Guerra en el Congo dificulta el combate contra el ébola

Según indica el máximo representante de la OMS, la guerra civil en el territorio congolés está provocando "un desplazamiento en masa" que se encuentra "empujando a contactos expuestos a campamentos superpoblados" y "corta corredores de contención clave".

Como la principal vía de contagio del ébola es a través del contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, el desplazamiento de las personas producto del conflicto armado solo exacerba la propagación de la enfermedad.

Sumado a esta problemática, los trabajadores sanitarios que se encuentran en el epicentro del brote de ébola presentan dificultades para acceder a ciertas zonas, lo que hace "casi imposible dar seguimiento a los casos y sus contactos". "Están arriesgando todo", dijo.

"No podemos generar confianza en la comunidad ni aislar a los enfermos mientras caen bombas. Instamos a todas las partes en conflicto a que acuerden un alto el fuego inmediato para contener este brote y permitir el acceso seguro y continuo de los equipos médicos", ha subrayado Tedros, quien ha reclamado además "priorizar la supervivencia humana por encima de todo", sostuvo.

Eastern #DRC now faces a catastrophic collision of disease and conflict with the #Ebola outbreak in Ituri province outpacing the response.



The Ebola Bundibugyo virus has no approved vaccine nor treatment. Stopping this Ebola transmission depends entirely on humanitarian access.... pic.twitter.com/FGnQYIq6CH — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 27, 2026

Alerta sanitaria por el brote de ébola en el Congo

La preocupación por el brote actual del ébola en RDC se debe a una cepa denominado ébola Bundibugyo, el cual no tiene cura ni tratamientos aprobados.

El virus del ébola, que causa una enfermedad hemorrágica, tiene una tasa de letalidad que ronda entre el 25% y el 90% dependiendo de la cepa.

En el actual brote, el riesgo de propagación es alto debido a que se ha detectado en zonas urbanas con una alta movilidad y en un gran número de centros de salud informales.