Melissa Klug y su POTENTE mensaje a Youna por celar a Samahara Lobatón con Renato Rossini Jr.

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug no duda en salir en defensa de Samahara Lobatón. La ex de Jefferson Farfán 'cuadró' a Youna con un potente mensaje, por celar a su hija con Renato Rossini Jr. durante su paso por el reality 'La Granja VIP'.

Youna terminó con Samahara Lobatón: ¿Qué dijo?

En los últimos días, Youna remeció la farándula peruana tras confirmar el fin de su relación con Samahara Lobatón tras verla dormir con Renato Rossini Jr. durante una transmisión de 'La Granja VIP'. Según relató en una transmisión en vivo en TikTok, su malestar se debía por una serie de acciones y comportamientos que lo dejan mal ante su comunidad.

Pues bien, no sería la primera vez que Samahara tiene un acercamiento y coqueteo con Rossini Jr., pese a que el barbero le había pedido matrimonio. "Hoy decido dar un paso al costado a cualquier tipo de relación o que se me vincule con Samahara", precisó Youna, dejando desconcertados a sus seguidores.

Pese a que Renato ya no se encuentra en el programa, el caso se volvió a viralizar, luego de que el influencer reconociera que la hija de Melissa Klug le resultaba atractiva, aunque aclaró que esto no implica un romance ni una relación formal entre ellos.

Melissa Klug responde a Youna por escena de celos

Fiel a su estilo directo y protector cuando se trata de defender a su círculo familiar, Melissa Klug aprovechó una reciente entrevista con Trome para ponerle un freno a los celos de Youna.

Al ser consultada sobre la radical postura del padre de su nieta, quien afirmó sentirse "la burla de la gente" por el comportamiento de Samahara Lobatón en 'La Granja VIP', la empresaria no tuvo reparos en menospreciar su actitud defensiva y le recomendó apagar el televisor si es que las dinámicas del reality le causan incomodidad, ya que no entendería bien cómo funcional el show para tener vistas.

"¡Ay! Mira, si no entiende lo que es un reality, entonces que no vea el programa", expresó de manera enfática.

Asimismo, la madre de la influencer aprovechó la oportunidad para destacar el enorme esfuerzo que viene realizando Samahara de cara a la gran final del programa, asegurando que el público ya la perfila como una de las favoritas para alzarse con la copa. "Ella ha luchado mucho y estar lejos de sus hijos no ha sido fácil", agregó.

Es así como Melissa Klug 'cuadró' a Youna por los celos que tiene de Renato Rossini Jr. tras verlo muy cercano a Samahara Lobatón mientras estuvo dentro del reality 'La Granja VIP'.