Roberto Sánchez: PJ continuará audiencia el 4 de junio donde determinará si el candidato presidencial va o no a juicio

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) continuará el próximo jueves 4 de junio con la audiencia de control mixto que definirá si el candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, va o no a juicio oral por el presunto delito de falsa declaración de administrativa y/o falsa información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organización política, en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Es importante señalar que, el pasado 12 de mayo, el Ministerio Público formalizó su pedido de cinco años y cuatro meses de pena privativa de la libertad contra el aspirante a Palacio de Gobierno, más una inhabilitación por un año para ejercer todo cargo público, incluyendo la presidencia.

Audiencia se prolonga por pedido de nulidad de la defensa del candidato presidencial

Tal como fuera programada hace dos semanas, la audiencia empezó al promediar las 8:00 a. m. de este miércoles 27 de mayo, estando a cargo del juez supernumerario Juan Vidal Mercado Cahuana, del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.

No obstante, la diligencia tuvo que reprogramarse debido a la presentación de un recurso de nulidad formulado por la defensa técnica del candidato presidencial, a fin de que se archive la investigación que estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima.

Tras evaluar el pedido presentado, el magistrado consideró necesario que la audiencia tenga una nueva fecha, con la finalidad de resolver el petitorio para no tener pendiente alguno que impida emitir su fallo.

🚨#ÚLTIMO| Poder Judicial no instaló la audiencia de inicio de juicio oral contra Roberto Sánchez por presunta falsa declaración ante la ONPE. La decisión se dio tras un pedido de nulidad de la defensa de Sánchez, que argumenta que la última acusación carece de elementos nuevos y... pic.twitter.com/7rYGzNuDrP — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) May 27, 2026

Imputaciones de la Fiscalía

Según el carpeta fiscal, el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno habría desviado alrededor de 280 000 soles de aportes partidarios hacia cuentas personales, tanto propias, como de su hermano William Sánchez Palomino. Dichos presuntos movimientos ilícitos se habrían producido durante las campañas para las elecciones regionales y municipales del 2018, así como en los comicios congresales extraordinarios 2020.

En ese sentido, la ONPE detectó que más de 204 000 soles no fueron declarados oficialmente, pese a que debían registrarse como ingresos partidarios. Asimismo, según los informes recibidos por el partido político, la cifra fue de S/ 0.00 .

La audiencia coincide en la semana donde el candidato presidencial se medirá con Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta prevista para el domingo 7 de junio.

Desde la defensa legal de Roberto Sánchez señalan que el caso debe archivarse; además, cuestionaron que tras ocho años de presuntamente haber cometido el acto ilícito, recién el PJ pueda decir si el proceso continúa en un juicio.