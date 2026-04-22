Elecciones 2026: Marisol Pérez Tello cuestionó graves irregularidades en la ONPE y exige respeto total al voto popular

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El partido Primero la Gente, liderado por Marisol Pérez Tello, aceptó las graves irregularidades en la gestión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde también exigió el respeto total al voto popular. Según la agrupación, existen maniobras ilegales que buscan alterar los resultados electorales mediante legislaciones creadas bajo intereses oscuros.

Irregularidades que generan dudas no se corrigen rompiendo las reglas.

Respetemos el voto ciudadano. pic.twitter.com/7v1HuskAgu — Marisol Pérez Tello (@marpereztello) April 22, 2026

Pérez Tello exige transparencia total

La exministra señaló que es fundamental defender el voto ciudadano independientemente del resultado final obtenido. Según Marisol Pérez Tello, la actual legislación fue estructurada por un pacto que busca poner al Perú en una situación de vulnerabilidad, afectando directamente la confianza en las instituciones autónomas.

"Es verdad que han habido una serie de actos irregulares que son responsabilidad de funcionarios de la ONPE", precisó la lideresa de Primero la Gente.

Ella sostiene que los trabajadores de la ONPE deben asumir sanciones máximas tras resultar responsables, mientras el sistema electoral garantiza total transparencia para evitar que se sigan inventando rutas legales sin sustento.

La abogada enfatizó que la democracia no consiste en seguir el juego a sectores que manipulan las reglas. Para la exministra, aceptar resultados adversos es la base del sistema, pero esto no implica ignorar que la cancha estuvo inclinada desde el inicio de los actuales comicios.

Ilegalidad en cargos y procesos

La organización política alertó sobre la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE recientemente. Según la lideresa de Primero la Gente, la Junta Nacional de Justicia aceptó una dimisión en un cargo que, por norma, resulta irrenunciable, lo cual representa una flagrante ilegalidad institucional.

"Aceptar la renuncia de un cargo que es irrenunciable por parte de la Junta Nacional de Justicia tampoco es legal", afirmó Pérez Tello.

Esta situación, sumada a la propuesta de elecciones complementarias sin base jurídica, podría sumergir al país en una espiral de inestabilidad política difícil de revertir próximamente.

El partido advirtió que no se puede gobernar un país inventando normas a medida de quienes tienen votos. La seguridad jurídica se pierde cuando se fuerzan salidas políticas para cargos técnicos, debilitando la estructura del Estado y generando un peligroso precedente para futuras elecciones generales y regionales.

Ante esto, el partido político busca frenar la nulidad de comicios que carezcan de fundamento técnico y legal. Es imperativo proteger la democracia para evitar que los procesos se detengan solo cuando los ganadores sean del agrado del poder de turno, garantizando siempre respeto a la voluntad popular.